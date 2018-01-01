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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Краєзнавча сторінка Опубліковано: П'ятниця, 26 березня 2021, 11:02

Письменник Василь Павлович Бережний народився 26 червня 1918 року в с. Бахмачі у селянській родині. Після закінчення загальноосвітньої школи поступив в Український технікум журналістики в Харкові. Друкуватися почав з 1936 року.



З 1937 р. Бережний працював у редакціях газет «Прапор комуни» у Бахмачі, «Молодий комунар» у Чернігові. Як згадував уже в зрілому віці, ще під час навчання в Харкові йому трапилося побувати в обсерваторії, уперше подивитися на небо в телескоп. Гострі піки місячних гір, освітлені сонячним світлом, їхні різкі тіні, тріщини, Пряма Стіна, схожа на циклопічну інженерну будівлю, - усе це залишило приголомшливе, незабутнє враження. Ця подія надихнула його написати своє перше науково-фантастичне оповідання «Планета житиме», яке було надруковане в 1938 році.



Після війни Бережний повертається в журналістику - працює в редакціях газет «Молодь України», журналів «Дніпро», «Вітчизна», «Україна». У 1952 р. закінчує Київський університет ім. Т. Г. Шевченка. Усе активніше включається в літературну роботу - виступає з критичними рецензіями і статтями, нарисами, оповіданнями, незабаром береться і за повісті. У 1948 році з’являється його перша збірка документальних нарисів «За кермом». Потім виходять збірки «Сторінки життя» у 1952 році, «Кораблі сходять зі стапелів» у 1959. Його перу належать також повість про тодішнє сільське життя «Зелене море» (1955), пізня повість «Колюче терня» (1966).

Найбільш повно розкритися Василю Бережному вдалося в жанрі наукової фантастики. Його перша науково-фантастична повість «У зоряні світи» була надрукована видавництвом «Молодь» у 1956 р. З-під його пера вийшло півтора десятка науково-фантастичних повістей, а також більше півсотні оповідань, які були об’єднані в десяток збірок. Твори Бережного були перекладені на іноземними мовами: англійською, угорською, іспанською, латиською, молдавською, польською, російською, словацькою, французько..



Помер нащ земляк 19 березня 1988 року в Києві.



У фондах КЗ «Бахмацький історичний музей ім. М.Г. Яременка» зберігаються збірки творів фантаста з його автографом.



Наталія Шевченко