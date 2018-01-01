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Деталі Категорія: Краєзнавча сторінка Опубліковано: Понеділок, 12 квітня 2021, 13:00

Сучасний асортимент одягу дуже різноманітний і, вибираючи щось для себе, ми намагаємось знайти щось особливе, неповторне. І ніщо так не прикрашає одяг, як вишивка нитками. У скринях наших бабусь зберігалися вишиті сорочки. Орнаменти на них були змістовні тому, що кожний елемент вишивки складався з символів. Сучасники, якщо і звертаються до вишивання, то не розуміють його, не можуть прочитати візерунки. А по суті давні орнаменти – мова народу, її історія, що складалася віками. Не можна дозволити, щоб загубилися такі прекрасні зображення. В КЗ «Бахмацький історичний музей імені М.Г. Яременка» незабаром відкриється виставка «Сорочка із бабусиної скрині».



Однією з найдавніших галузок українського народного мистецтва є вишиванка. Вишита сорочка - символ українського народу, вона є елементом українського народного одягу.



Наші пращури вважали, що прилегла до тіла сорочка - це провідник магічної сили, яка оберігає свого власника від усього поганого. У зв’язку з цим було і багато прикмет і забобонів. Сорочки для жінки пряли тільки з конопель або льону. Вважалося, що ці рослини захищають майбутню матір і її ще не народжене дитя.



Бахмацькі сорочки вишивалися білими, червоними і чорними нитками. Величезне значення надавалося і орнаменту на них. На сорочках із фонду музею зображено такі орнаменти, як геометричний - різноманітні кружальця, трикутники, ромби, кривульки, лінії, хрести, які символічно відображали уявлення наших предків про світобудову, тож їхнє значення відповідне. В основі рослинного - лежить культ поклоніння природі, рослині. У цих вишивках використовують такі мотиви, як «виноград» - символ добробуту, щасливого одруження, «троянди» - символ кохання тощо. На зооморфних вишивках зображуються тотемічні й солярні тварини, а також звірі, що позначають три яруси «дерева життя». Інколи вишивальниці використовують індивідуальні мотиви, які властиві баченню візерунка певної особи. Не можна було переймати малюнок, наприклад, у подруги або родича, так як це означало, що людина як би «забирає» або «повторює» чужу долю.



Вишита сорочка - це не просто красивий одяг, а історія і культура цілого народу. Вишиванку берегли більше, ніж гроші, адже вона була оберегом і захистом для всієї родини.



Наталія Шевченко