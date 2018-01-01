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Деталі Категорія: Краєзнавча сторінка Опубліковано: П'ятниця, 16 квітня 2021, 09:05

16 квітня 2021 року ми починаємо високий екскурсійний сезон! Наголошуємо – історико-культурні заповідники мають право працювати в умовах карантину – підпункт 5 пункту 3 - постанови КМУ від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів…». Ми робимо все, щоб бути безпечними!



У цей день буде презентовано наші нові напрацювання – нові екскурсії, нові виставки, завершальний етап роботи над новим музеєм!



Одна із найпопулярніших виставок заповідника - «Ясновельможні гетьмани. Життя для України» на території Цитаделі Батуринської фортеці, де відвідувач зустрічається віч-на-віч з гетьманами (у воску). У цьому сезоні набирає неймовірної глибини – ми змогли максимально відтворити історичне середовище діяльності гетьманів, підкресливши їх статусність та розкрити їх вподобання в побуті, гастрономії. Щира подяка колегам з Національного заповідника «Києво-Печерська лавра» та Чернігівського обласного історичного музею ім. В.Тарновського, які надали можливість зробити копії музейних предметів. Щира подяка меценату Євгену Суру за довіру та значну фінансову допомогу в реалізації цього проєкту. Щира подяка майстрам товариств «Купола» та «Геральдична палата» за високу якість копій музейних предметів.



Прем’єрою дня стануть екскурсії з елементами театралізації! У Будинку генерального судді В. Кочубея про історію свого кохання до гетьмана Івана Мазепи ВПЕРШЕ вам розповість сама Мотря Кочубей! А в палаці гетьмана Кирила Розумовського екскурсію «Подорож у часі» ви зможете здійснити як сам ГЕТЬМАН Розумовський!



Родзинкою дня є бекстейдж створення музею! Як створюється музей? Що відбувається за лаштунками? Упевнені – вам буде цікаво! 16 квітня ви маєте унікальну можливість стати учасником творення музейного комплексу «Козацький двір»! Музей офіційно відкривається 18 травня 2021 року, відкриття буде урочистим та гучним! А 16 квітня ви зможете долучитися до творення музею, облаштування двору і винагородою вам за добру працю буде дегустація свіжоспеченого в печі хліба за старовинним батуринським рецептом!



Усе починається об 11:00 на території Цитаделі Батуринської фортеці (вул. Партизанська, 2).



Вхід вільний.



Заповідник у Facebook:

https://www.facebook.com/getmanskastolitsya.zapovidnyk/



Заповідник у YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCE8xgaIPHSkzsomu2pzvRlg



www.baturin-capital.gov.ua