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Головна Категорії статей Краєзнавча сторінка Мазепинське Євангеліє повернулося до Батурина за 313 років!

Мазепинське Євангеліє повернулося до Батурина за 313 років!

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Категорія: Краєзнавча сторінка
Опубліковано: П'ятниця, 10 вересня 2021, 10:35

Точну копію оригіналу Мазепинського Євангелія, виготовлену вручну, подарував Національному заповіднику «Гетьманська столиця», що в Батурині, Надзвичайний та Повноважний Посол України у Ліванській Республіці Ігор Осташ. Оригінал зберігається у фондах Національної бібліотеки імені Володимира Вернадського.


«У 1708 році книгу видали арабською мовою на території сучасної Сирії у місті Алеппо коштом гетьмана Івана Мазепи. Було до 1000 примірників»,- каже Ігор Осташ. Оскільки того ж року Батурин згорів, до гетьманської резиденції Євангеліє не довезли.


«Ми знаємо точно, що три тисячі золотих монет було подаровано гетьманом Мазепою на друк в Атіохійському патріархаті, і, власне, це один з результатів – Мазепинське Євангеліє», – говорить Ігор Осташ.


«Це свідчить про те, що Мазепа розвивав дипломатичні стосунки з Близьким Сходом»,- каже Ігор. У Мазепинському Євангелії є передмова-присвята гетьманові.


Уривок з передмови:


«Іван Мазепа, гетьман, той, що славився щедротами і істочав блага і милості: він піднісся мудрістю начальствування над Руссю Малою».


Ігор Осташ шукав примірник Мазепинського Євангелія для передруку з 2017 року. У результаті знайшов такий у фондах Національної бібліотеки імені Володимира Вернадського.
Київський примірник відсканували та зробили точну копію. Відтворили зовнішній вигляд книги, зберегли відбитки пальців та примітки на аркушах. Папір шукали схожий за кольором і щільністю до оригіналу. У роботі з палітурою використовували технології, яким понад 300 років. Випустили 50 книг ручної роботи та 150 типографських примірників. Книги видали за підтримки Фонду пам’яті Митрополита Володимира.


Точну копію Мазепинського Євангелія можна буде побачити у залі, присвяченій гетьману Івану Мазепі у палаці Кирила Розумовського.

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