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Деталі Категорія: Краєзнавча сторінка Опубліковано: П'ятниця, 17 вересня 2021, 09:10

Нещодавно в КЗ «Бахмацький історичний музей ім. М.Г. Яременка» відбулося відкриття виставки Валентини Басараб з одноіменною назвою, винесеною у заголовок. На неї завітали учні 6 класу Бахмацької ЗЗСО 4 з педагогом-організатором Наталією Примак.



На виставці представлено 30 робіт мисткині. У своїх творах вона вдало поєднує велику кількість технік і видів вишивки. Неймовірно оригінально виглядають вироби із комбінованими видами вишивок.



Картини, виконані бісером, майстриня гармонійно доповнює гладдю і хрестиком, а для ефективного акценту виділяє окремі фрагменти композиції за допомогою атласних стрічок та об’ємного контуру. Особливої екстравагантності своїм рукотворам вона надає, використовуючи стрази.



Майстриня народилася в с. Бахмач в родині вчителів. З 1956 по 1966 р. навчалась в Бахмацькій середній школі № 2, яку закінчила із золотою медаллю.



З вересня 1966 по червень 1969 р. навчалась в Конотопському медичному училищі за спеціальністю лікувальна справа.



З 1974 р. по 1980 р. навчалася в Гомельському державному університеті на біологічному факультеті.



З серпня 1980 р. по вересень 1994 р. працювала в Бахмацькій ЦРЛ на посаді лікаря-лаборанта, завклінічною лабораторією. До квітня 2020 р. – в лабораторії залізничної поліклініки. Нині на заслуженому відпочинку.



В.Басараб зазначила: «Я доволі частий гість у музеї. Буваю як простий відвідувач. А частіше – по запрошенню на відкриття тематичних виставок, композицій, приурочених до подій далекого минулого і сьогодення. Музей для мене, як говорять, свята – святих.

Я причетна до його створення ще з юних шкільних років. Ще навчаючись у школі, була одним із перших екскурсоводів. Адже засновником музею, нинішньої окраси нашого міста, був мій батько,Микола Гнатович Яременко, простий сільський учитель із с. Бахмача. Нині ж музей носить його ім`я. І я дуже горджусь цим.



Ніколи навіть не думала, що стану не тільки відвідувачем а й братиму участь в організації персональної виставки.



Усі картини зроблені мною вже після 65 років. Тож починати ніколи не пізно».



Майстриня розповіла школярам про свої захоплення, а це не тільки вишивка. Біля свого будинку вона створила «Галявину казок», на якій можна побачити рукотворних пташок і різних тваринок, а також помилуватися красою та квітучим різнобарв’ям квітів, присівши на лаві поряд з ними.



У музеї відвідувачі можуть також ознайомитись із поетичними спробами Валентини Миколаївни, які присвячені рідному селу, місту, лікарні, друзям і знайомим та «Галявині казок».



Виставка діятиме до кінця вересня.



Наталія Шевченко,

старший науковий співробітник