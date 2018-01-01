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Деталі Категорія: Краєзнавча сторінка Опубліковано: П'ятниця, 17 вересня 2021, 10:48

Професійність екскурсоводів знаходить свою винагороду через позитивні відгуки, якими поділились понад 1,5 тисячі візитерів Цитаделі Батуринської фортеці на 364 сторінках «Книги відгуків». Її вели з 2013 року, і нещодавно заповнили останній аркуш:



«Дуже раді, що приїхали на відпочинок та відвідали історичні місця.

Олефіренко та Яковлев,

м.Прилуки



Ще не зайшов, але впевнений, що усе сподобається. Дякую за підтримку та збереження подібних об’єктів нашого минулого.

м.Київ/м.Одеса/м.Харків/м.Мена



Неймовірні враження!

Захват, печаль, захоплення нашою багатющою історією.

Вічна пам’ять мученикам Батурина…

Вічна слава нашим Гетьманам! Величезна подяка Президенту України В.А. Ющенку за його подвиг – увічнення для нас усіх пам’яті про Батурин, пам’яті про нашу історію!

Наталка, Сергій Діденки, м. Київ.



Щиро вдячні, що маємо можливість доторкнутися до своєї історії!

Слава Україні!

Ткаченко, м.Київ»



Хотіли і ще раз згадати, як це було, поділитись теплими відгуками та настроєм із вами.



Послаблення карантинних заходів і перехід України до «зеленої зони» позитивно позначилося на активізації туризму країни, зокрема, відвідування Національного заповідника «Гетьманська столиця».



Один із музейних об’єктів заповідника – Цитадель Батуринської фортеці. Це музей просто неба, тому у вихідні та на свята вона стає безперечним лідером відвідуваності та кількості проведених екскурсій. З початку 2021 року на територію Цитаделі завітало понад 20 тисяч осіб. Проведено понад 2 тисячі екскурсій, а 3 тисячі екскурсантів скористалися правом безоплатного відвідування. Таке право надано дітям дошкільного віку, дітям-сиротам і дітям, позбавлених батьківського піклування, особам з інвалідністю І-ІІ групи, ветеранам Другої світової війни, учасникам бойових дій, сім’ям загиблих військовослужбовців, працівникам музеїв.



Заповідником «Гетьманська столиця» цьогоріч уже організовувалися Дні відкритих дверей: 18 квітня – на честь Дня пам’яток історії та культури, 18 травня – до Міжнародного дня музеїв та 1 червня – до Міжнародного дня захисту дітей. Наступний подібний захід заплановано на 13 листопада – до Дня пам’яті Батурина.



У серці Гетьманщини можна дізнатися про історію козацької України: розбудову Батуринської фортеці й української держави, знищення міста над Сеймом та геополітичні наслідки цього, деталі біографії гетьманів, їхню зовнішність та уподобання. А ще досить популярним стало проводити у Батурині корпоративні, державні свята, дні народження, фотосесії та весільні церемонії.



Проводьте своє дозвілля пізнавально і змістовно! Приїздіть до Батурина і залиште у новій «Книзі відгуків» запис, який стане історією!



Олена РОМАШКО,

організатор екскурсій НІКЗ «Гетьманська столиця»