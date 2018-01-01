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Деталі Категорія: Краєзнавча сторінка Опубліковано: Вівторок, 28 вересня 2021, 14:06

Серед образів, які прикрашають домову церкву палацу Кирила Розумовського, привертає увагу Ікона Божої Матері Неопалима Купина кінця ХІХ – початку ХХ ст. Заповіднику «Гетьманська столиця» її подарувала жителька Конотопа Катерина Комардіна. У православній християнській традиції відомо багато чудодійних ікон, які особливо шануються в окремих місцевостях чи є покровителями різних життєвих потреб. До останніх відноситься образ Неопалимої Купини, яка є патроном пожежної охорони. Сама її назва говорить, що вона покликана рятувати домівку від пожежі. Існувало повір’я, що для приборкання пожежі, треба з цією іконою тричі обійти довкола палаючої будівлі.



Неопалима Купина – одна з найскладніших за композицією Богородичних ікон, де кожна деталь сюжету має символічне значення. Найбільш поширеним образом є поясне зображення Богородиці з Немовлям, оточене восьмикінцевою зіркою, яка символізує власне «неопалиму купину», тобто терновий кущ, який, за біблійним переказом, горів і не згорав.



Представлена в домовій церкві ікона написана олійними фарбами на дерев’яній дошці у народному стилі, розміром 44,4 х 33,5 см. Кольорова гама ікони темних, приглушених відтінків, серед яких переважає коричневий, а також червоний та зелений кольори. У центрі композиції – овальний медальйон, в якому зображені Діва Марія та Ісус Христос. На грудях Богородиці – драбина, нахилена верхнім краєм до плеча Пречистої. Це так звана «драбина Іакова», що символізує поєднання земного і небесного начал.



Стилізований медальйон оточений вісьмома променями, що утворюють зірку, яка складається з двох гострих чотирикутних зірок. Чотири з цих зірок пофарбовані у червоне, що означає вогонь, інші чотири — зеленого кольору, символізує терновий кущ. Крім того, на червоних променях зображені чотири херувими, а на зелених — іпостасі євангелістів Матвія, Іоанна, Марка і Луки в образах янгола, орла, лева та тільця.



У день святкування ікони Богородиці Неопалима Купина, 17 вересня, професійне свято – День рятівника України – відзначають працівники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони та інших спеціальних формувань, а також ті, хто зробив внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров’я людей.



Отже, в образі Неопалимої Купини постає весь світ, земні й Небесні сили, які зібрані в гармонії навколо Богородиці з Немовлям. А тому ця ікона належить до числа тих, які обов’язково повинні бути присутніми в домашньому іконостасі.



Запрошуємо відвідати палац К. Розумовського та особисто познайомитися з чудодійною іконою.



Наталія Пільтяй,

науковий співробітник Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця»