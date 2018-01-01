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Виставка м.Г.Яременка у Бахмацькому музеї
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- Категорія: Краєзнавча сторінка
- Опубліковано: П'ятниця, 08 жовтня 2021, 09:31
У комунальному закладі «Бахмацький історичний музей імені Миколи Гнатовича Яременка» розпочала діяти виставка «Творчість художника В.І. Марченка (1940 - 2018)», на якій представлено 21 робота митця із фондів музею.
Народився Володимир Іванович в селі Бахмачі. Малювати полюбляв з дитинства і тому після закінчення школи з великим доробком ескізів, виконаних у звичайному альбомі, вирішив вступати до Одеського художнього училища. На вступних іспитах свою роботу намалював швидко. Члени екзаменаційної комісії помітили, що він допомагає іншим, і за порушення дисципліни не допустили до подальших іспитів.
Повернувшись додому, Володимир Іванович працював різноробочим, допомагав родині стати на ноги і мріяв стати художником. У 1968 році вступає до Московського університету мистецтв на заочне відділення, яке закінчив в 1971 р. Під час студій видатні майстри пензля хвалили Володимира, пророчили велике майбутнє, пропонували гарну роботу, але він не захотів залишати Бахмаччину. Майже все своє життя працював художником-оформлювачем в депо.
На виставці представлено автопортрет художника, портрети матері та видатних людей, побутові сценки, натюрморти. Митець працював з олійними фарбами, але найбільше до серця йому була графіка.
Запрошуємо усіх відвідати виставку, яка триватиме до кінця жовтня та отримати свої враження.
Наталія Шевченко,
старший науковий співробітник
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