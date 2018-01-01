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Деталі Категорія: Краєзнавча сторінка Опубліковано: П'ятниця, 14 січня 2022, 09:11

Очільник Дмитрівської об’єднаної територіальної громади Валентин Бойко якось зауважив, що історією багатий не лише Батурин, натякаючи на часті публікації про колишню Гетьманську столицю. Нагадав, що у 2022 виповнюється 125 років проведення у Кропивному грандіозного ярмарку.



- От би про це розповіли, - порадив співрозмовник.



За інформацією звернувся до Кропивненського сільського старости Володимира Ткаченка. Вже почав записувати у блокнот:„Нині у селі зареєстровано 556 осіб. На жаль, все більше стає у селі порожніх обійсть. А на початку ХХ сторіччя кропивненців було понад 4 тисяч...”



- Знаєте, за ярмарок найкраще розповість ваш колега - позаштатний кореспондент „Порадика” – Микола Терех. Давайте не будемо «забирати хліб» у історика, - порадив Володимир Васильович.

Виставка-ярмарок у с. Кропивному

У кінці XIX століття в містечках та селах відбувалися традиційні ярмарки. Наприклад, містечко Батурин запрошувало ярмаркувальників п’ять разів на рік, містечко Бахмач, села Григорівка, Голінка та Кропивне — тричі, а Тиниця — двічі. Для більшого розвитку сільського господарства організовувалися додаткові розширені сільськогосподарські виставки-ярмарки. Така відбувалася у 1897 року і у Кропивному тодішнього Конотопського повіту. До участі в ній запросили виробників продукції із сусідніх повітів та губерній. Виставка-ярмарок складалась із шести відділів. Асортимент першого - товари сільського і лісового господарств у кількості 248 виробів, які представили 12 поміщиків і 72 селянина.

Наприклад, П.М.Скоропадський представив 360 видів хвойних та листяних порід дерев і кущів із свого розплідника.



Граф О.О. Уваров та поміщик Г.О.Трубецький привезли нову для нашого краю масляну рослину - сафлор. В нашому регіоні вона росте як декоративна, в народі її називають крокос. У Єгипті ще 5500 років тому цю рослину використовували для забарвлення лляних тканин, в які загортали мумії. В кінці ХІХ століття вирощували сафлор для фарбування тканин, олію застосовували основою мазей, як лікувальний і дієтичний засіб. Ще й нині фармацевтичні фірми на його основі розробляють нові лікарськи препарати. Урожайність сафлору вища за соняшник.



Сільськогосподарська виставка-ярмарок представляла різні сорти жита (ваза, шампанське, шландштецьке, новозеландське ярове), пшениці (кущова, ярова, арнаутка, альзаська та інші), овсу (американський білий, шаталовський, брі, альденбергський), гороху (цукровий, восковий, зелений), чечевиці, кормових культур і трав та вироби з них.



Господарі ярмарку, жителі села Кропивне, вирощували популярні сорти тютюну (імперіал, полуімперіал). І за тиждень виставки в них закупили 11 200 пудів тютюну. Кожне господарство в середньому продало сировини на 34 руб.



Відомо, що підприємливий купець Шахін закупив товари 32-х видів (пшеницю, жито, овес, горох, чечевицю та інше), які відправляв із залізничної станції Дмитрівка до Миколаєва, Варшави, Вільно, Києва, Любави, Ярославля. Відправляв залізничні вагони з місцевим товаром і за кордон, так у 1895 році відправлено до станцій Кенігсберг, Данциг (Гданськ) 2 133 вагони. Також наш регіон постачав чорний овес до Франції та Англії, а Німеччина високо цінила білий овес. Всього відправлено за кордон сільськогосподарську продукцію у 6 064 вагонах, що становило 3 981 тис. пудів (65209 тонн!).



Другий відділ представили 42 учасники, які виставили 298 предметів. Це плоди яблунь, груш, винограду; консервація плодів садових кущів; плодові саджанці, та інше. Особливу увагу відвідувачі звернули на чудовий мармелад поміщика А.А.Гамалія, на прекрасні фрукти поміщиці А.Є.Фролової, селянина П.С.Медведя. Вражали 84 різновиди картоплі, 16 — капусти, 4 — цибулі та інше.



З тваринництвом та птахівництвом знайомив третій відділ - 214 одиниць. Відвідувачів приголомшила різноманітність порід і видів скоту та птиці. Тільки одних свиней було шість видів (йоркшири, беркшири та інші), птиці - 18 порід. Особливу увагу привертали коні поміщиків — М.П.Скоропадського, А.Є. Фролової, Ф.А.Покорко-Журавка, М.М.Кочубея і П.М.Кандиби.



Четвертий відділ - сільськогосподарський інвентар: плуги, соломорізки, віялки, пожежні насоси, коси, лопати та інше. Велику кількість обладнання пропонував Конотопський повітовий склад. Він розпочав працювати лише в 1895 році, але встиг себе зарекомендувати із найкращого боку, брав всього 3% комісійних. Селяни отримували інвентар у кредит на рік.



Народні училища представляли свої товари по шовківництву та бджільництву в шостому відділі. Кропивненське (вчитель П.А.Емельянов) та Дмитрівське (вчитель К.Я.Жованик) училища надіслали експонати з шовківництва — насіння шовковиці, кокони та кращі сорти грена шовкопрядів. Продукти бджільництва пропонувало Тиницьке народне училище.



Кустарні вироби були у наступному відділі. Ф.Н.Котляров із с.Митченок виставив дзвін та модель плавильної печі з інструментами свого виробництва. Козачки Колодієва та Галаганова привезла на ярмарок килими та плахти. Скрипки, ліри та інші музичні інструменти виставив на огляд селянин Н.С.Михайлович. Біля ткацького верстата “Самолет”, на якому Кіндрат Марей ткав візерунчасті скатертини, збирались багато допитливих.



Чернігівське губернське земство направило спеціаліста з 9 помічниками-учнями, вони безкоштовно вкрили дах хліва, господар якого мешкав навпроти місця проведення виставки. Це була своєрідна реклама глиносолом`яного негорючого матеріалу.



П.П.Скоропадський привіз на виставку вироби із полошковської фарфорової глини, зернотерні жорна із власних каменоломень.



Серед учасників виставки виявився і селянський хлопчик Мишко Гронц із дерев`яними виробами, за які отримав премію від Комітету виставки — набір інструментів для різблення по дереву.



Конотопський комітет опіки народної тверезості побудував чайну та театр і запросив драматичну трупу, яка пропонувала щовечірні вистави. Крім того, щодня грав музичний оркестр.



Родзинкою дійства став почерговий спів хорових колективів народних училищ. Конотопський повіт представляли Кропивненське та Рубанське училища із вчителями-регентами П.Я.Ємельяновим та І.Р.Головком.



Плата за вхід на виставку складала 5 коп. Платних відвідувачів назбиралося 12 640 чоловік, крім того запрошувалося 7300 гостей. Комітет виставки очолив предводитель Конотопського дворянства К.Ф.Кулябко.



Виставка відбувалася 2 - 8 жовтня і наглядно показала картину виробництва пов`язану з сільським господарством в нашій окрузі. Вона охопила територію Конотопського, Борзнянського, Прилуцького повітів Чернігівської та ряду повітів Полтавської губернії.



Микола Терех,

краєзнавець