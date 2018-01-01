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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Краєзнавча сторінка Опубліковано: Понеділок, 31 січня 2022, 10:07

Проблема виникнення та розвитку середньовічних українських міст та сіл завжди була під пильною увагою вітчизняних дослідників. Але, незважаючи на бурхливий поступ історичної науки, мусимо визнати існування чималої кількості «білих плям» у наших знаннях про минуле найдавніших населених пунктів Чернігово-Сіверської землі.



Багатовікову історію має Бахмаччина. У 9 столітті завершився процес утворення давньоруської феодальної держави – Київської Русі. Територія сучасного села Бахмача була складовою частиною ядра Київської Русі і входила до складу Чернігово-Сіверської землі. З цього періоду і розглянемо історію Чернігівської землі, так як село є невеличкою частиною славної Чернігівщини.



Після 1024 року утворилось величезне князівство з центром у Чернігові. Західним його кордоном був Дніпро, на південному сході кордони князівства сягали Північного Кавказу, а на північному сході – берегів річок Оки та Москви.



У 1098 році з Чернігівського князівства відокремилось Новгород-Сіверське, а в 1127 році – Муромо-Рязанська земля. В цьому нарисі про село Бахмач хочу детально заглибитись у період давньоруської чи Київської держави, оскільки про ті часи маємо документи давньоруських літописців.



Давнє городище Бахмач



Бахмач, давнє оборонне місто, є одним із найдавніших східно-слов’янських поселень. Перша письмова згадка про Бахмач датована 20 вересня 1147 року. У повісті «Временных лет» у Єпатієвському списку стосовно Чернігівського князівства записано, що у вересні 1147 року під час міжусобної війни київських і чернігівських князів між князями Ольговичами чернігівськими та Мстиславовичами київськими зруйновано «Бахмач», а жителів його, які тікали в Чернігів, взято в полон. У дійсності нашому селу-містечку набагато більше років, бо перша літописна згадка про нього говорить як про город, тобто укріплений пункт, який за одну мить не виникає. А передують заснуванню городів, тобто фортець, довгі та непрості роздуми, врахування великої кількості різних обставин історичних, природних, географічних та інших, що впливають на вибір укріплення.



Бохмач же, а саме таку назву він має в усіх історичних документах Київської держави, був складовою частиною бойової лінії, що прикривала Чернігівське князівство з північного сходу (Бохмач, Борзна, Уніжин, Біла Вежа, тощо) і контролювала шлях від міста Виря до Чернігова. Таких оборонних міст у давньоруських князівствах, особливо таких, що були сусідами зі степом, бувало інколи і декілька.



Згідно етимологічного словника літописних географічних назв південної Русі згадується 986 рік, коли до князя Володимира прийшли жителі поселення Бохмач просити захисту від половецьких набігів на їх поселення, тобто просили князя, щоб прислав дружину і покарав половців, які проживали в південно-східних степах. Це давало можливість на 10-20 років «утихомирити» половців. З цього дослідження видно, що поселення Бохмач існує більше 1035 років.



З давніх-давен слов’янські племена, а між ними й українсько-руські, жили кожен рід осібно, хуторами, бо простору тоді було доволі. Рід такий об’єднував кілька родин, велику сім’ю близьких чи окремих родичів. Усе майно в них спільне, порядок у такому роді давав старшина, «старець», звичайно найстаріший й найповажніший з усіх. Згодом такий рід збільшувався до великої родини.



Коли велика родина, рід уже розростався так, що далі вже важко було разом господарювати, то така родина ділилася на кілька менших, що сиділи собі окремими дворищами. Згодом, з таких родин-дворищ, які межували між собою й пам’ятали, що вони однієї крові, творилося село, громада, і всі сільські справи стали вирішувати на зборах. Для сіл потрібні були города (міста). Саме слово «город» показує, що то було огорожене безпечне місце. Город ставився для захисту, оборони, щоб було куди в небезпечну годину сховати своє добро й себе самого. У 1024 році утворилося величезне князівство з центром у Чернігові. На Чернігівській землі було не менше 150 городищ.



Одним із городищ був і Бохмач. Городище знаходилося в північній частині сучасного села Бахмач (села Бахмач-2). Це урочище дворець та городок (див. схему Древнєруського городища Бохмач).



В другій половині 13-го і 14-го століть поряд з Чернігівським князівством було Бахмацьке удільне князівство (також існували Новгород-Сіверське, Путівльське, Рильське, Липовецьке, Брянське, Козелецьке, Ніжинське, Борзнянське та інші, усього близько двадцяти). Але про Бахмацьке удільне князівство поговоримо далі. Давнє городище Бохмач розташовувалося на підвищенні (144м над рівнем моря) в межах сучасних вулиць Розумовського, Садова, Народна, Грушевського села Бахмач-2. Город з північної сторони омивали води річки Бахмачки, з південної – притока Рудка. Північна, східна і південні частини огороджувались земляним ровом, внутрішні городища опоясувалися подвійним земляним валом. Древнєруське городище на річці Бахмачка залишило нам деякі археологічні знахідки. Городище мало округлу форму (300 на 250 метрів), з трьох сторін оточене земляним валом висотою до 1.6 м та двома ровами шириною по 25 метрів. Серед знахідок – уламки кераміки 10-13 століть та 18-19 століть, уламки жорен з вулканічного туфу, бронзовий ювелірний пінцет, фрагмент бронзового дротяного браслета, залізні ножі, залізний ключ, залізна сокира-сікач та інші.



Слов’яни, а між ними і наші прабатьки,- споконвічні хлібороби. Сіяли пшеницю, овес, жито, ячмінь, просо, горох. Уживали до роботи рало, плуга, борону, заступ, ціпа. Зібраний хліб складали на «гумні» і там молотили «на току», а зерно зберігали в клітях (коморах).



Зерно мололи ручними жорнами, уміли товкти жорно (пшоно), багато випасали худоби та птиці. У багатих лісом та звіром східних частинах городища ловили звірів та птахів. На річці ловили рибу (лин, щука, осетр, окунь). Жили в «домах» із вікнами й дверима. Дім мав на два поверхи: на горі були «сіни» (холодна хата), унизу – комори (кліті) та тепла хата «істотка». Зброя для нападу така: спис, ніж, меч, сокира, лук зі стрілами; для оборони – щит, броня та шолом. Торгові шляхи вели на Київ та Чернігів.



Чекайте на продовження!