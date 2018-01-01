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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Вісті звідусіль Опубліковано: П'ятниця, 13 березня 2020, 11:14

Поздновато вечером ожил мобильник жены. Звонила ей приятельница, даже мне был слышен ее взволнованный, панический голос: «Что, коронавирус уже у нас в городе?!» Супруга как могла успокаивала знакомую, но кажется, желаемого результата так и не достигла.



Чуть позже решил «полистать» Facebook, удивило обилие материалов на тему вируса. Вал информации о грозном заболевании напоминал репортажи со страниц фантастов. «В Молдавии на неделю, в Греции на две недели закрывают образовательные учреждения…Церемония зажжения олимпийского огня в этом году пройдет без зрителей… Футбольные матчи в Европе в ближайшее время планируют проводить в отсутствие болельщиков… Собор и площадь Святого Петра в Ватикане закрыты для посещения рамках борьбы с распространением коронавируса…» Неужели так опасно?



Наибольшее количество заболевших в Китае, это не удивительно, от сюда хворь начала свою земную поступь. Способствует тому и густота населения, и своеобразное, довольно небрежное отношение местного населения к личной гигиене. А это немаловажный факт. Мыть руки с мылом, особенно после посещения людных мест, всегда приветствовалось. Не касаться немытыми руками слизистых оболочек глаз, рта, носа врачи-инфекционисты рекомендуют всегда, особенно актуально это сегодня.



К тому же справедлива закономерность – сильный иммунитет ограждает от многих заболеваний. Потому водные процедуры, прогулки на свежем воздухе, умеренные физические нагрузки, обилие витаминной продукции способствуют нашему здоровью. Репчастый лук, чеснок – испытанное средство в борьбе с заразой. Не лишней будет дополнительная уборка в помещениях, как не займет много времени протирка дверных ручек. А главное - не паниковать. В этом плане понравилось заявление начальника Генерального штаба ВС Украины Руслана Хомчак журналистам в четверг в Киеве:



- Борьба с коронавирусом не является функцией Вооруженных сил, но военные делают все возможное для предотвращения его распространения.



Четко и ясно, как и положено военному. Последуем его примеру, и будем здоровы!

Николай Гаркуша