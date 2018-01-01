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А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
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Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
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Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
У весняному полі
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- Категорія: Вісті звідусіль
- Опубліковано: Четвер, 07 травня 2020, 11:02
Наш будинок зовсім поруч з магазинчиком, де купуємо хліб, а як листоноша завітає з пенсією, то посмакуємо і ковбаскою. Усе тут смачне, особливо радували пасочки. Усі товари – то результат праці селян. Чи не завадив карантин сівачам, чи будемо з хлібом, чи посмакуємо духмяних паляниць наступного Великодня, якого з Божою поміччю, сподіваюся, дочекаємося. Розкажіть у газеті про життя трударів села, чи не опустилися в них руки?
Любов Кручок,
пенсіонерка
- Одні у необхідність карантину вірять, інші – ні, але як кажуть: „Береженого Бог береже”. За цим принципом і діємо, - ділився головний агроном ПСП „Авангард” Дмитро Зуб, демонстративно поправивши маску. – Бачите, озимина дочекалася дощу, то обіцяє порадувати врожаєм. Озимих культур у нас 700 гектарів, крім пшениці, маємо ячмінь та жито.
Уже пробивається з ґрунту ярина. Он ячмінне поле набирає зеленого кольору на очах. Ту площу у 60 га засіяли сортом Каліфорнія, гібрид для нас новий, але випробуваний, сподіваємося збирати не менше минулого літа, коли намолочували по 60 центнерів на круг. До речі, так вродила і пшениця.
Завершили сівбу кукурудзи, без неї ніяк. Качанисту вирощуємо і на силос, і на зерно. Перший врожай використовуємо для тваринництва, зерно цікавить трейдерів. Однією кукурудзою тварин не нагодуєш, то маємо ще і потужний клин трав. Ставку робимо на люцерну.
Не забуваємо і про соняшник, бо без олії не обійдемося, вона на столі українців завжди у попиті. То відвели під цю масляничну культуру 300-гектарний клин.
Труднощі, завдані коронавірусом, звісно, виникали, але ми їх долаємо. У першу чергу, завдячуючи злагодженому колективу. Не втримаюся, згадаю їх імена. Геннадій Гришко і Станіслав Романенко сіяли, Станіслав Гусол та Станіслав Салій, крім сівби, готували ще й ґрунти. Василь Павленко теж завзятий плугатар. До речі, усі працюють на потужних тракторах «Джон Дір».
Як бачите, карантин нас не зупинив. Нехай не переживають покупці курінських паляниць, буде і хліб, і до хліба. Нехай тільки погода нам трішечки підсобить.
Спілкувався Борис Бобришев
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