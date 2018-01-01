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Черная зависть?

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Категорія: Вісті звідусіль
Опубліковано: П'ятниця, 05 червня 2020, 10:52

Живу в Киеве, но сознательно львиную долю самоизоляции провел у родных в Бахмаче.


В нашей семье было несколько пасечников, тепер ульями никто не занимается. Пчелиные домики пылятся в сарае, может быть, ожидая моего выхода на пенсию. Не удивительно, что статья «Мертві бджоли не гудуть» не только привлекла внимание, но даже вызвала обсуждение в семейном кругу.


Может забылись бы те разговоры, но как-то одни из гостей высказал предположение, что травят пчел преднамеренно. Мол, какая разница фермеру, когда обрабатывать посевы – ранним утром, или поздно вечером. Так нет, травонет среди дня.


Остальные участники дискуссии с таким доводом не согласились, но опонент был непреклонен.


- Обяжите фермеров завести пасеки, посмотрите, будут ли гибнуть пчелы? – задал риторический вопрос. И продолжил: – В Тинице есть успешный фермер Рыженко. Он, кроме всего, любит возиться с ульями, в том селе мор пчел – явление не знакомое. Мы любим здесь располагаться со своим хозяйством. Выгода обоюдная – у нас полнее соты, у агрария выше урожаи.


Между прочим, оказывается, он же вырыл себе пруд, оградил. Чтобы не вызывать людскую зависть, еще больший водоем расчистил для односельчан. Все довольны.


Не хочется верить в сознательные действия отравителей, ведь сами же теряют часть урожая. Но наш провидец так и не унялся.


- Все от зависти, пока фермеры не приобретут ульи, будут гибнуть пчелы.


Неужели виной черная зависть?


Василий Нещерет

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