/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Вісті звідусіль Опубліковано: Вівторок, 01 вересня 2020, 18:00

Природоохоронники застерігають від спалювання сухої трави, опалого листя, інших решток. Кажуть, це дуже шкідливо, мабуть так. Проте природне багаття супроводжувало людину весь вік. Як палає костерчик із хмизу, то шкоди від того мінімум. Гірко-солодкий димок вогнища нагадає рибну юшку на березі водойми, чи шашлики на природі, не більше. А от, як котрийсь телепень шпурне у вогнище пластикову пляшку, чи шмат гуми, тут вже не потрібно висновків екологів – звісно, це шкода здоров’ю. Дивує, як легковажно ставимося до власного і до здоров’я інших. Знаємо, як шкодить тютюнопаління, а з цигаркою в роті бачимо зустрічних ледь не на кожному кроці. Онкологія легенів – чи не найбезпечніша недуга. Таку ж хворобу можуть викликати і рештки спаленої пластмаси – пляшки, пакування, старі іграшки, зношені одяг та взуття.



Нещодавно вичитав, що постійно подразнюваний димом епітелій слизової оболонки дихальних шляхів не здатен протистояти мікробам і вірусам. Зразу ж спадає на думку COVID-19. Та й без нього погано тим, хто страждає на бронхіти, бронхіальну астму, риніти чи тонзиліти.



Порушення законодавства може призвести до штрафів, та чи не найбільше постраждає палій, як захворіє сам, чи його дитина, чи майбутня невістка чи зять. То ж давайте поміркованіше розводити багаття там, де цього робити не варто.



Микола Жила,

с.Курінь