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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Вісті звідусіль Опубліковано: П'ятниця, 09 жовтня 2020, 09:08

Першого жовтня прийнято вітати з Днем ветерана та Міжнародним днем людей похилого віку! У цьому році склалося не так, як у попередні, та все ж окремі не вельми людні заходи планувалися. Автору особливо сподобався задум голови районної ветеранської організації Л.І.Гриценко вшанувати подружні пари, хто у любові і злагоді прожили разом 50 і більше літ. Свято мало відбуватися у приміщенні райради у малому залі засідань. В оригінальному сценарії Лілії Іванівни передбачалося чимало цікавинок, окремо значилось чаювання. Автор запропонував рецепт цілющого чаю із записників батуринського травозная Олександра Костянтиновича Кодакова і вже уявляв, як смакуватимуть гості ароматним, підбадьорливим напоєм.



Про той захід прознав депутат обласної ради Г.В.Данько. Хоча наш земляк мешкає у столиці, тримає руку на пульсі подій у рідному краї, недарма носить звання: „Почесний громадянин Чернігівщини”. Григорій Володимирович запропонував подружнім парам кафе „Чемпіон”, мовляв, там затишніше, а для чаювання набагато зручніше, ніж за круглим столом для засідань.



Його колега, Почесний працівник сільського господарства, не менш відомий меценат і теж депутат обласної ради В.П.Колоша теж побажав догодити винуватцям торжества. Валерій Петрович ладен був прикрасити столи не лише печивом та цукерками до чаю, а й бутербродами з ковбасними виробами та твердим сиром – усе відмінної якості.



Курінське подружжя, дізнавшись про святковий стіл, захотіло, аби і їх рідне підприємство теж „засвітилося”. Звернулися до місцевого мецената – директора ПСП „Авангард”, депутата районної ради В.М.Булаха. Усе, здавалося, було розподілене – стіл накрито. Василь Миколайович, йдучи на зустріч подружжю земляків, мовляв, а чим курінці гірші, пообіцяв порадувати вишуканим короваєм і ще деякими смаколиками.



Про передбачувану урочистість розповідав багатьом знайомим, обіцяв висвітлити дійство на сторінках „Порадника”, але не так склалося, як гадалося. Проведення свята відтермінували, то вирішив розповісти, як мало бути. Усі троє згадані депутати відгукнулися на проведення заходу, навіть самі прявляли ініціативу. І це не з нагоди очікуваних виборів, бо планують продовжити відповідальну справу своїх виборців. На рахунку кожного безліч добрих справ, давайте сподіватися, що оберемо до всіх рівнів рад достойних, хто не обіцянками, а справами допомагатиме громадам вирішувати нагальні проблеми.



Борис Бобришев