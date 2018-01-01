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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Вісті звідусіль Опубліковано: П'ятниця, 04 грудня 2020, 10:55

C удовольствием откликаюсь на обращание Трофима Солодько поделиться воспоминанием, «як ми вчилися, дружили, гуртувалися навколо класного життя”.



Отзываюсь в надежде, что, может и вправду, это пригодится нашим потомкам. Да и приятно вспомнить былые времена.



Учиться пришлось в двух железнодорожных школах - №48 и №49, теперь городские четвертая и пятая. Последняя, только что построенная, выгодно отличалась и архитектурой, и интерьером, и отоплением. А вот проблема чистоты в помещениях везде стояла одинаково остро. Перрон вокзала, а позже пятачок перед крыльцом клуба железнодорожников, были единственными островками асфальта в городе. В межсезонье – осенью и весной школьные технички сбивались с ног. Ведь улицы превращались в сплошное месиво, не возможно было добраться к школе, не измазав сапоги. Не очень помогали ведра с водой и веники, чтобы очистить обувь – полы вестибюля, в коридорах и класах устилал слой песка и пыли.



В школах было полным-полно учеников – занимались в две, а то и в три смены. Каждый приносил в помещение по соринке – вот и результат. Выход нашелся - задействовали старшекласников , чтобы самим убирать в классах. Делали это по очереди дежурные. Обычно убирали по двое, но часто к ним присоединялись друзья-одноклассники, те, с кем по пути со школы. Работа спорилась, хотя справиться было не просто. Парты – не чета сегодняшним, массивные и тяжелые. Нужно было их приподнять, чтобы подмести, а затем и вымыть полы. Надлежало переполоскать тряпки для классной доски, предварительно вытерев ее до блеска. А еще требовалось собрать чернильницы и отнести на хранение.



Было весело и дружно, классная комната преображалась и радовала на следующий день своей чистотой. Старательных дежурных отмечали, как замечали и нерадивых, одних поощряли, других порицали. Жили мы в духе коллективизма, у нас и игры были в почете командные – футбол, волейбол. Любили совместные походы, хоть за город, хоть в кино. Мы дружили, тепло приятельских отношений до сих пор согревает душу. Так хочется возвратиться в детство, в юность.



Сергей Беспалов