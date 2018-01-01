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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Вісті звідусіль Опубліковано: П'ятниця, 18 грудня 2020, 14:55

Запам’яталася телепередача, з якої дізнався, що Європейська медицина успішно лікує діабет і передміхурову залозу. Задумався, колись аптека пропонувала кілька десятків ліків, нині їх сотні, як не тисячі. Здавалося, через такий частокіл медпрепаратів не продереться жодна хвороба, так ні, хворіємо частіше, ніж раніше.



Зараз доймає нова напасть – коронавірус. Одні переносять недугу легко, як нежить, інші тяжко, навіть дуже тяжко, аж до летальних випадків. Порад, як запобігти, багато – тут і маски, і рукавички, і захисні окуляри. Як по мені, то все, як небіжчику припарки. Адже сказано, що перехворіємо всі, то варто готуватися до зустрічі із заразою заздалегідь. Ось тут варто згадати таку штуку, як імунітет. Не став поспішати до аптеки за вітамінами, пригадавши ще мамину пораду: „В міру сало і часничина – омине лиха година”. Звісно, потрібні все ж і вітаміни, але краще шукати їх не у фармацевтів, а у продуктах, фруктах, овочах. Уже пізно шукати цілюще коріння, тим паче збирати лікарські трави, та одна цікава рослина терпляче чекає на вашу увагу – це калина.



Переконаний, зайве розповідати українцеві, що це гіллястий кущ або дерево 1,5–4 м заввишки. Кожен знає її червоні кеглі – символ нашої державності. Чи кожен звернув увагу, яка ця ягода стійка до тління. Згадайте полуниці, вишні, чи смородину – день, два, три – пропаде врожай. А калина терпляче чекає нас на кущах ледь не до нового врожаю. Лікарською сировиною є не лише плоди, а і кора. У народі, до речі, використовують гілки і листя, квітки і насіння калини. А що вже там міститься, то втомишся і читати — «вуглеводи, органічні кислоти, стероїди, сапоніни, флавоноїди. Корені містять ефірну олію; тритерпеноїди…»



«У плодах високий вміст К, Са, Mg, Fe, Mn, Cu та Zn. Установлена здатність плодів калини накопичувати Se. Виявлено також Ni, Br, Sr та J. Насіння містить жирну олію…» - усе досить, втомився переписувати. Краще нагадаю, для чого її вживати.



Так от, калина звичайна проявляє кровоспинну і слабку сечогінну дії, має в’яжучі та заспокійливі властивості, посилює тонус м’язів матки, збільшує тривалість дії снодійних засобів.



Свіжі плоди, перетерті з цукром, а також сік вживають при нервовому збудженні, гіпертонії, атеросклерозі, кашлі, охриплості, хворобах печінки. Сік плодів калини використовують при раку молочної залози, гастритах, анемії, набряках, нервових розладах, для профілактики виникнення злоякісних утворень при гастритах з пониженою кислотністю, поліпозі шлунка.



Ягоди калини мають бактерицидну та фітонцидну дію, згубно впливають на черевнотифозну і дизентерійну палички. Відвари регулюють тиск у гіпертоніків, а красуні можуть ще і відбілити шкіру обличчя.



І це ще не все про калину звичайну, покваптесь до її кущів — після морозів вона ще смачніша.



Микола Жила,

травознай