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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Вісті звідусіль Опубліковано: П'ятниця, 29 січня 2021, 16:17

Перескажу кратко удивительные события на хуторе Петровском, с которыми „Порадник” знакомил читателя несколько лет назад.



Рядом с усадьбой Марии Митрофановны Павленко пара аистов свила гнездо. Из года в год возвращались с тёплых краёв крылатые странники, высиживали птенцов, снова улетали и вновь возвращались на родину. Да вот незадача, соорудили аисты гнездо на электроопоре.



Однажды явились на хутор электрики и разорили многолетнее гнездо. Напрасно сердобольная Мария Митрофановна увещевала энергетиков - к ней не прислушались.



А между тем журавлиха готовилась вот-вот начать кладку яиц. Её верный спутник принялся с невероятным усердием мастерить новое жилище. До позднего вечера укладывал непослушные хворостинки, веточка к веточке. Иногда строительный материал терялся, падал. Крылатый зодчий множество раз слетал наземь и снова устремлялся к гнезду. Возобновил работу ни свет ни заря. Чтобы помочь, Мария Митрофановна изломала старую верейку и почти изживший березовый веник, оставила подручный материал под деревом. А еще подкрепила крылатого архитектора снедью со стола. Работа ускорилась, и уже в полдень будущая мать-птица обжила новую «жилплощадь»…



М.М.Павленко с нами уже нет. Эти подробности узнал уже от Елены Петровны – дочери покойной.



Её мама была совсем слабая, когда слетелись упомянутые гости с небес. Такого моя рассказчица никогда не видела и не слышала. Что-то недоброе ёкнуло под сердцем при виде той необычной картины. Горький комок от леденящей догадки подкатился к горлу. Она даже обратилась к слетевшимся аистам.



- Журавлики! Не за душой ли моей мамочки явились?! Умоляю, оставьте её мне. Пожалуйста…



Длилось это несколько минут. Птицы безбоязненно расхаживали рядом, шумя крыльями и клювами, а потом по неведомой команде вдруг взлетели и растворились в облаках. В это время на крыльцо вышла родственница, остававшаяся возле больной.



- Всё, Леночка, мамы твоей уже нет…



Эта история осталась загадкой и для Елены Петровны, и для многих хуторян, оказавшись за чертой, мистического, непонятного, необъяснимого…



Но как выяснилось, необъяснимое на этом не закончилось.



Недавно случайно встретились. Оба были в масках, так бы и разошлись, не узнав друг друга. Но Елене Петровной показался знакомым мой голос, окликнула, разговорились.



- Знаете, до сих пор вспоминаю ту загадочную журавлиную быль. Она имела продолжение. Живу-то в городе, здесь и отбывала годовщину по смерти мамочки. А через несколько дней довелось побывать на хуторе. Изумленный родственник рассказал, что в памятный день ухода моей мамы в вечность на наше подворье стали слетаться журавли. Сначала облюбовали крышу, потом приземлялись во дворе, наконец заполонили огород и улицу. Вели себя, вроде, что-то или кого-то искали. Мой рассказчик – человек бывалый и не робкого десятка, но увиденным был довольно потрясен. Он ведал мне все еще с волнением в голосе, хотя минуло несколько дней. На следующую годовщину специально отправилась на хутор, но гостей с небес не дождалась ни в тот раз, ни в следующий год. Так и живу в неведении. Что-то есть в нашем мире загадочное…



Борис Бобрышев