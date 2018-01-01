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Зібралися лише з третьої спроби
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- Категорія: Вісті звідусіль
- Опубліковано: П'ятниця, 29 січня 2021, 18:22
У Чернігові з третьої спроби змогли зібратися депутати на сесію облради. Раніше її вже двічі переносили через відсутність кворуму.
Тож в обласному центрі з третьої спроби таки змогли відкрити сесію обласної ради восьмого скликання, на яку з’явилися 38 депутатів із 64.
Серед тих, хто зареєструвався - представники фракцій так званої «більшості»: «Рідний дім», «Слуга народу» і «Радикальна партія Олега Ляшка». Також до них приєдналися депутати від «Опозиційної платформи - За життя».
На сесію знову не прийшли депутати чотирьох інших обраних фракцій: ВО «Батьківщина», «Наш край», «За майбутнє» та «Європейська солідарність».
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