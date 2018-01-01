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Традиції художнього різблення

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Категорія: Вісті звідусіль
Опубліковано: П'ятниця, 05 лютого 2021, 11:36

Дерево - найбільш доступний і красивий природний матеріал. Чернігівщина має одні з найкращих здобутків у галузі художньої деревообробки. Наші талановиті земляки не тільки зберегли, а й розвинули це мистецтво.


Традиції художнього різьблення у поліській зоні Чернігівщини, де було багато лісів, мають давню історію. Деревообробними промислами тут займалися з часів прадавніх слов’ян.
На території нашого краю ще досі збереглися традиційні дерев’яні наличники. Саме ними можна помилуватися на фотороботах земляка Віктора Кошмала. Виставка «Архітектура Чернігівщини» відкрилася в комунальному закладі «Бахмацький історичний музей ім. М.Г. Яременка».


Віктор Миколайович народився 1953 року у місті Бахмачі. Навчався в середній школі № 1, яку закінчив 1970 року. Потім працював на хлібозаводі вантажником, водієм, проходив строкову службу. В 1973 році вступив до Чернігівського педагогічного інституту. Перевівшись на заочне навчання, пішов працювати завідувачем фотолабораторії та керівником гуртка.


У 1986 році Віктора Кошмала запросили очолити дитячу фотостудію «Пошук» при станції юних техніків (нині - обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді).


Постійно брав участь у фотоконкурсах. Найкращі фотознімки були неодноразово представлені на конкурсах Національної спілки фотохудожників України.

Олександ Шевченко,
головний зберігач фондів

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