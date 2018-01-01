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Літописець сьогодення

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Категорія: Вісті звідусіль
Опубліковано: П'ятниця, 14 травня 2021, 11:06

Обумовленого дня лив дощ, про репортаж з поля не могло бути й мови. Але все ж подався до ПСП «Авангард», сподіваючись побувати на молочнотоварній дільниці. Директор як раз під’їжджав до офісу, поталанило.


- І оце насмілилися за такої негоди забиватися у село. Не мокніть, пожалійте вашого здоров’я, сам пропоную вам матеріал до газети, - звернувся Василь Миколайович Булах. - Ось подивіться, яку цікаву книжку видав наш земляк Володимир Михайлович Соловецький. Пише про рідне село, вона і назву таку має. Тут навіть персонально вас згадує, редакцію, розповідає про багатьох знаних у районі людей. Більше, правда, говорить про земляків із села Бахмач. Знаєте, позаздрив, бо про Курінь такої книги немає. А у селі стільки літераторів: і поети, і письменники, і редакторів Курінь дала стільки, як ніяке село, а книжки про козацький край - катма.


- Автор просив матеріальної допомоги на друк „Рідного села”, допомогли. І знаєте, навіть сам отримав задоволення, що хоч трішечки причетний до появи на світ такої цікавої книжки.


- Василю Миколайовичу, Ви як маститий літератор виклали готовий матеріал на газетну замітку, добре, що диктотофон під рукою – дамо слово у слово. А про поле, про молочнотоварну дільницю все ж розповімо, почекаємо кращої погоди. То до наступного разу.

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