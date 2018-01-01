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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Вісті звідусіль Опубліковано: Середа, 16 червня 2021, 18:03

Еще в январе озадачил почтовый ящик, в котором неожиданно обнаружила газету «Порадник», на которую, кстати, не подписывалась. Подумала, почтальон положила по ошибке, но никто из соседей на газету не претендовал. Долго голову ломать не пришлось, скоро выяснилось, что районку подписал депутат областного совета Григорий Владимирович Данько. Такой подарок сделал не только мне, сюрприз ожидал нескольких бывших деповцев, кто работал в свое время с отцом Григория - Владимиром Ивановичем.



Наверное, таким образом Данько-младший хотел напомнить о светлой памяти своего родителя. О Владимире Ивановиче, и вправду, вспоминаем с теплом. В работе запомнился ответственным, а в жизни добряком. Вспоминаю, как с работы возвращаешься, бывало, с сумкой, в которой то обрезки из столярки разжечь дома печурку, или покупки с рынка , когда в обеденный перерыв изловчишься прикупить продуктов – нести тяжеловато.



После рабочего дня усталость, хочешь не хочешь, ощущается, и ноша тяжелей вдвойне. Сколько раз помогал он поднести тот груз. Бывало, что Владимир Иванович подсобит - возьмет в руки и мою, и подружкину ношу.



С Даньком-старшим трудились в малярном цехе, он был трафаретчиком. В его деле нужно было иметь навыки художника, а еще требовалась особая щепетильность в подготовке технических текстов, которые характеризовали вагон – своеобразное свидетельство о рождении, а хотите, паспорт. У него все было чрезвычайно аккуратно сложено, распределено и учтено, каждый трафарет имел свое место, потому работа спорилась.



Гордился Владимир Иванович успехами сына, но очевидно, не предполагал, что Григорий взберется так высоко. Достижениями нашего юного земляка гордились и мы.



Пролетели годы, Григорий теперь уже старше отца, который ушел за черту вечности довольно рано. А Григорий Владимирович Данько – чемпион, депутат, профессор остается все тем же, кем продолжаем гордиться. Он добряк, чем похож на отца, и, дай Бог, ему здоровья и долгих лет жизни, чтобы дольше помогал людям, он выручил очень многих.



Надежда Кисель