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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Вісті звідусіль Опубліковано: Вівторок, 29 червня 2021, 11:47

Знайомі з дитинства, бо жили поблизу, в одну школу ходили. Курінь - село велике, не виділяли з поміж молоді одне-одного, та це до пори до часу. Петро відслужив строкову службу в армії і повернувся додому, а Ліда після школи пішла в колгосп дояркою. Молода, гарна, беручка до роботи, співуча впала в око юнакові Лідочка, Лідія Романівна.



І ось уже Петро Якимович, класний водій на той час, іде в прийми. Та став не приймаком, а любимим зятем, сином. Бо мав дуже добру вдачу, не дивлячись на молоді роки, став гарним господарем. Побудували новий красивий дім, народили гарних сина й доньку, які не лише добре навчалися в школі, зростали вихованими.



А в цей час дружину, Лідію Романівну, нагородили орденом трудової Слави III ст., як передову доярку. Це ж яку ріку молочну треба надоїти, а в селі ще і вдома робити непочатий край.



Портрет Петра Якимовича - як передового водія колгоспу, незмінно прикрашав Дошку пошани. До цього часу багато людей завдячують йому, як високопрофесійному доброзичливому наставнику, своїм фаховим становленням. Все встигали, бо робили все з радістю, з піснею, в мирі і злагоді, і в великій любові. Всі сусіди, односельці говорять, що родина Шурубур, мабуть, одна з найзлагоджених, безконфліктних сімей.



Дочекалися 3 внуків і правнучку - Злату.



Всі дії і вчинки сім’ї Петра Якимовича і Лідії Романівни по самі вінця наповнені миром і любов’ю і слугують прикладом красивого подружнього життя для прийдешніх поколінь.



Хотілося проілюструвати свою розповідь світлиною з їх весілля. Та де там, 54 роки тому часто бувало не до фотографій. Проте пізніше майстер-надомник взявся зробити ось цю фотокартку. Такими молодими і красивими вони побралися. Сьогодні вже не молоді, але красиві. Залишайтеся такими.



Лілія Гриценко,

голова міської ветеранської організації