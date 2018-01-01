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Головна Категорії статей Актуальна тема „Не доводьте людей до відчаю”

„Не доводьте людей до відчаю”

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Категорія: Актуальна тема
Опубліковано: Субота, 21 грудня 2019, 18:00

”Не мытьем, так катаньем”,- як говорять росіяни, прагнуть ділки скасувати мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення і запустити ринок землі до кінця вже цього, 2019, року. І це при тому, що близько 80 відсотків українців проти продажу землі.


Не дивлячись на це, заступник керівника Офісу Президента Олексій Гончарук у черговому інтерв’ю заявляє: «У нашій команді є розуміння, що якщо цього не зробити в цьому році, то буде досить складно». І намагається заспокоїти електорат, мовляв, Офіс Президента шукає «найменш болісну і найбільш ефективну модель» відкриття ринку.


Гірку пігулку намагається підластити обіцянкою, що на згаданому етапі команда Президента Володимира Зеленського проводить переговори зі Світовим банком щодо моделі відкриття ринку землі в Україні. Ця модель скасування мораторію призведе до прискорення економічного зростання України на 3% на рік.


Тільки українці вже так пересичені обіцянками-цяцянками, що на брехню, лукавство і хитрість розвести їх уже важко. От і вийшли вже вкотре під стіни Верховної Ради з протестами. Завітав із мітингувальниками і автор, аби почути і побачити, що коїться у самому серці України. Ось виступи, які запам’яталися:


– У той час, коли українська армія захищає незалежність нашої країни, мародери в тилу готуються поцупити залишки народного майна, насамперед землі сільськогосподарського призначення. Засліплені прагненням швидкої наживи, вони погоджуються збути національне надбання навіть ворогу...


- Не сумнівайтеся, як тільки у парламенті протягнуть закони, які відкриють дикий ринок землі, українські селяни, фермери, малі сільгоспвиробники залишаться без робочих місць і без надії на майбутнє. Адже ніхто з них не здатен конкурувати з іноземними монополіями, які мріють прибрати до своїх рук українські чорноземи. Якщо врахувати, що такі ґрунти складають 72% території держави, йдеться про втрату незалежності України...


- Народ – аграрії, представники профспілок, патріотичних політичних сил, волонтери, ветерани, небайдужі українці виступають проти розпродажу землі, повстають проти продажних і недалекоглядних політиків. 100 знакових для України людей – голови аграрних асоціацій та спілок, науковці, представники політичних сил – на засіданні Національного штабу захисту рідної землі ухвалили рішення про проведення акції протесту...


Упіймав себе на думці, усе це слова, де вони, рішучі дії... А виявляється, терпець все ж урвався в багатьох.


Учасники протесту намагалися потрапити в парламент, між правоохоронцями і мітингарями під Верховною Радою сталася штовханина. Це вийшли ветерани Афганської війни та шахтарі, вони знесли огорожу біля парламенту і намагалися пройти до будівлі. У бік правоохоронців летіли пляшки, поліція мусила застосувати спецзасоби. Надійшли повідомлення про розібрану бруківку, тут же стало відомо і про перших постраждалих. Двох поліцейських госпіталізували...


Цікавився географією прибулих до стін Верховної Ради. Крім чернігівців, зустрів сумчан, полтавців, черкащан, кіровоградців – уся Україна. Серед представників Бахмаччини були аграрії і афганці, пенсіонери-залізничники і працівники бухгалтерського обліку – тема землі болюча для багатьох,


Так хочеться докричатися до можновладців: „Не доводьте людей до відчаю, не доводьте...”


Борис Бобришев
Фото з відкритих джерел.

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