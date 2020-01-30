/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Актуальна тема Опубліковано: П'ятниця, 07 лютого 2020, 09:45

Ветерана протитуберкулоьозної служби Шимка Миколи Павловича, завідувача Бахмацького паліативно-хоспісного відділення, депутата Чернігівської обласної ради VI скликання до міністра охорони здоров’я України Скалецької З.С., т.в.о.Голови Національної служби здоров’я України Мовчан О.С., в.о.генерального директора ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» І.Кузіна, народного депутата Верховної Ради України Зуба В.О., директора ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Яновського НАМП України» Ю.Фещенко, до керівників громадських організацій, опублікований «Порадником» у минулому номері викликав широкий резонанс серед користувачів цієї соцмережі на сторінці газети у Фейсбуці.



Судіть самі: 1,5 тисячі «лайків», 115 коментарів, 2,6 тис. поширень. (станом на вівторок, 4 лютого)



Публікуємо найбільш резонансні коментарі до статті Миколи Павловича Шимка (до речі, почесного громадянина міста Бахмача)



Татьяна Хорошилова:

- Викладено професійно. Тільки треба писати на РНБО, Президенту. Ми перші 3 місяці назад створили групу дитячих протитуберкульозних санаторіїв. Як можна було знищувати ці заклади? Нас не чують ні у МОЗі, ні у комітеті. Вони написали із Центром громадського здоров’я стратегію. Але до цього документа багато запитань. Ще ефективність її не доказана, а приймаються такі загрозливі рішення без застосування перехідних положень. Жах!!! Нам треба разом негайно це вирішувати. Ви подивіться позицію Радуцького у програмі ZIK від 30.01.2020. Так, ситуація дуже небезпечна. Терміново повинен Президент прийняти рішення



Оксана Мелимука:

- Можновладці думають, що їх сім’ї обійдуть епідемії страшних захворювань. Закрадається думка,що вони взагалі не думають, або нагребуть грошей і виїдуть з України на постійне життя у благополучні країни.



Iryna Bort:

- Тепер не лише туберкульоз, а й новий коронавірус, до якого із вищенаведених причин Україна практично не готова після знищення санітарно-епідемілогічної служби. Автор статті дуже влучно цитує Л.В. Громашевського про невблаганність законів епідеміології, які не можна подолати вказівками і циркулярами.

На жаль, керівництво держави далеке від розуміння цього, і не бачить нагальної загрози для національної безпеки при повній відсутності контроля за інфекціями



Татьяна Ярош:

- Дуже прикро за країну та людей... Всесвітньо визнана система Семашко «сов‘єтська», як зараз гучно балагурять, була направлена на профілактику, бо, відомо, що хворобу легше попередити, чим лікувати. Кожній людині, допоки вона здорова, це здається неактуальним, насамперед зараз, коли 75% країни виживає!!!! і вагається між 100 гр ковбаси та профілактичною вакциною чи плановим обстеженням . Таким людям і здається, раптом що будуть гроші, піду в платну, «що пахне конваліями» клініку і буде мені щастя та здоров‘я.... Ба, ні, бо гроші там швидко закінчаться і ти без грошей, часто і без діагнозу, сам, один, перед обличчям хвороби - смерті... і ніхто за тебе боротися не стане, бо утопічна, колишня медицина, спрямована на життя, розчавлена сучасною системою зараз вщент ... Ті хто її просуває, не думають, що хвороба не вибирає - бідний чи багатий... Хочеться попросити Вселенну чи господа Бога «їхні речі їм у плечі», або як говорили ми, юні медики, у ранніх тостах: «Хай бідні не хворіють, а багаті повністю не одужують» ((((( Соррі



Марія Луцак:

- Дякую, що є такі лікарі, та шкода, що немає їх у міністерстві здоров’я.



Виталина Войцеховская:

- Дуже красиво написано, но окрім практикуючих медиків, це звернення ніхто не зрозуміє, що є дуже страшно!!! Медична реформа потрібна, але над нею повинні працювати не політики, а медики, які знають все від виявлення хвороби і до виздоровлення хворого, а політики у свою чергу не закривати, а відкривати і відновлювати мед. заклади, надати необхідне фінансування, тоді буде результат!!! А з такими темпами ми просто всі допрацюємся до масової смертності українського народу. І не тільки від туберкульозу, а й від багатьох, інших хвороб, які раніше до летальних випадків не призводили.



Yuriy Koshak:

- Підтримую, а ще хочу додати, що вони хочуть ліквідувати хірургічні відділення диспансерів, які є альтернативою нині лікування всіх форм туберкульозу. Епідемія в Україні набрала черговий виток суперрезистентного туберкульозу, який не чутливий до жодного препарату. Це говорить вам практичний торакохірург, який 25 років віддав боротьбі за спасіння людей від туберкульозу.



Оксана Потятинник:

- Бацилярних хворих під А П і Кабінет Міністрів,може почують...



Nina Omelchenko:

- Дай, Боже, Вам самому міцного здоров’я і міцності духу, щоб ваші слова і добрі настанови на шлях істини були почуті і виконані тими, кого обрали до ВР.



Олег РУБАН, редактор



Від редакції: сподіваємося, що даний резонансний лист, завдяки читачам «Порадника» і небайдужим користувачам соціальних мереж набере необхідну кількість поширень, щоб «достукатися» до здорового глузду очільників нашої медичної галузі...