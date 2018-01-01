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Головна Категорії статей Актуальна тема Cхаменіться, не чіпайте землі!

Cхаменіться, не чіпайте землі!

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Категорія: Актуальна тема
Опубліковано: П'ятниця, 14 лютого 2020, 18:55

Під час останньої минулорічної протестної акції під Верховною Радою проти нецивілізованого ринку землі між правоохоронцями і мітингарями сталася штовханина. Ветерани Афганської війни та шахтарі намагалися пройти до будівлі парламенту. У бік правоохоронців летіли пляшки, поліція мусила застосувати спецзасоби. Надходили повідомлення про постраждалих.


Ділки в політиці не припиняють спроби скасувати мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення і запустити ринок землі, не зважаючи, що близько 80 відсотків українців проти.


От і знову українці вкотре вийшли з протестами не лише під стіни Верховної Ради,а й до офісу адміністрації президента, усвідомлюючи, що більшість важливих для держави рішень приймається від імені саме Зеленського.


Спочатку автор завітав із мітингувальниками до офісу. Був морозяний ранок, до того ж синоптики застерігали від подорожей із-за хуртовини. Приємно здивувало, що багатьох це не злякало - небайдужих українців на Банківській зібралося доволі. Читачі переконалися у цьому з телерепортажів.


Автор захотів на власні очі побачити, що відбувалося в той час на Грушевського. Нагадаю – мороз мінус 9 і заметілі, що засипали дороги і пообривали електродроти. Не налякало протестувальників ні перше, ні друге – люду зібралося, як ніколи. Часу бракувало, протиснутися щільним гуртом було проблематичним, але в кількох вдалося запитати, звідки вони прибули. Виявилося, дісталися до столиці навіть з Кіровоградщини, Одещини і Дніпропетровщини, де сніжило найсуттєвіше. Значить, людей таки „Допекло!” І будуть ще наполегливішими, вже кілька раз чув в ефірі грізне слово „Бунт”. Чимось схожим відреагували українці на горезвісні квитанції на оплату за транспортування (?!) газу.


Ще раз намагаюся докричатися до можновладців: „Не доводьте людей до відчаю, не доводьте...”


Борис Cедач

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