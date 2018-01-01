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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Актуальна тема Опубліковано: П'ятниця, 13 березня 2020, 09:23

Реформування, які відбуваються у нашій державі, часто викликають невдоволення. Чи не найбільше нарікань викликає перебудова медичної галузі, зміни, що тут відбуваються, не рідко називають відвертим знущанням. Захотів поспілкуватися з цього приводу із завідувачем Бахмацьким центром хоспісної допомоги хворим на туберкульоз, лікарем-фтизіатром М.П.Шимком.



- Миколо Павловичу, звертаюся, як до найдосвідченішого доктора Бахмаччини. Сумніваюся, що хтось пропрацював у медицині довше, ніж Ви. Що коїться у царині білих халатів, де хворі сподіваються на кваліфіковану допомогу у боротьбі з хворобами?



- Раз завітали, то знаєте, що у нас, м’яко кажучи, не все гаразд. З одного боку прийшли невчасно, бо поспішаю до хворих, з іншого – дуже вдало, бо щойно поставив останню крапку у зверненні, яке Вами і передам до редакції. Тут читач і Ви знайдете декотрі відповіді на болючі запитання. А всі інші проблеми давайте обговоримо пізніше...



Борис Бобришев

Голові Чернігівської обласної

державної адміністрації

Прокопенку А.Л.



Голові Чернігівської обласної

ради Вдовенку І.С.

Начальнику Управління

охорони здоров’я

Чернігівської ОДА

Гармашу П.П.

Генеральному директору КНП

«Чернігівський обласний

медичний центр соціально

значущих та небезпечних

хвороб» Дейкуну М.П.

Вельмишановні Андрію Леонідовичу, Ігоре Станіславовичу, Петре Петровичу та Миколо Петровичу!



Чернігівською обласною радою VII скликання від 22 серпня 2017 року № 29-10/VII прийнято оптимально виважене, продуктивне рішення про приєднання Бахмацького центру хоспісної допомоги хворим на туберкульоз до КНП «Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб», як його структурний підрозділ.



Я тоді і зараз керуюся рекомендаціями Празької Хартії (2013 рік), яка визнала паліативну допомогу правом людини, Рада Європи вважає важливим напрямком: «Розвиток паліативної допомоги у захисті здоров’я, прав і гідності тяжкохворих та помираючих, та вимогами наукового посібника «Паліативна та хоспісна допомога хворим на туберкульоз» (2017 рік), за авторства академіка, директора Національного інституту фтизіатрії та пульмонологіїі імені Ф.І.Яновського АМН України, головного фтизіатра України Юрія Івановича Фещенка та колишнього міністра охорони здоров’я України д.м.н.Василя Михайловича Князевича.



Туберкульоз, за їх визначенням, - це «хронічне часто поширене і нерідко смертельне захворювання з тяжким прогресуючим перебігом». І за визначенням експертів ВООЗ: «Наближається той час, коли туберкульоз стане невиліковним захворюванням». По-скільки, туберкульозна паличка Коха постійно мутує, утворюючи квазівиди, які швидко стають стійкими навіть до новітніх дороговартісних ліків.



Ось чому, «Бахмацький центр хоспісної допомоги хворим на туберкульоз», (далі Бахмацький тубхоспіс) є стратегічно важливим та функціонально доцільним підрозділом КНП «Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб».



За минулий рік, завдячуючи начальнику Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА П.П.Гармашу та генеральному директору КНП «Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб» М.П.Дейкуну та спонсорам, було доволі здійснено в зміцненні матеріально-технічної бази тубхоспісу, а саме: капітально відремонтована котельня та твердому паливі з новітнім обладнанням, облаштована кімната для збереження наркотичних препаратів, поточно відремонтовані приміщення рентгенкабінету, фізкабінету, маніпуляційного кабінету, клініко-діагностичної лабораторії, харчоблоку, облаштовані дві боксовані палати. Тепер у кожній палаті є холодильник, телевізор, радіо. Запуклені сучасний електрокардіограф, кисневий концентратор, пульсоксиметри, 5 крісел-каталок та стіл-каталка для миття тяжкохворих. Маємо спецавтотранспорт, звозимо тяжкохворих та помираючих.



Окрім цього, у нас хороші і природні умови для доживання тяжкохворих та помираючих пацієнтів: тубхоспіс розташований у плодово-ягідному саду, сосново-березовому бору. Ціле літо і осінь хворі користуються плодами саду, а ранньою весною - березовим соком, тощо.



Колектив Бахмацького тубхоспісу розуміє, що головним нашим завданням є подальше покращення якості життя, доживання невиліковних тубхворих. Ми надаємо їм мультидисциплінарну допомогу, а саме: лікарський догляд, сестринський догляд середнім і молодшим медперсоналом, психотерапевтичну допомогу, соціальну допомогу, духовну допомогу. Окрім того, забезпечуємо і рентгенологічний та бактеріологічний супровід, підвищуючи загальну доступність до діагностики туберкульозу та диференційну діагностику захворювань органів грудної порожнини, маючи на озброєнні рентген-апарат з томографом та посівний бактеріологічний пункт.



У цьому році будуть закуплені 10 функціональних ліжок з протипролежневими матрасами, апарат ШВЛ та підведена артезіанська вода до тубхоспісу із м.Бахмача, тощо.



Наголошую! Виходячи із вічних та жорстких законів епідеміології, абсолютно принципово, теперішні туберкульозні хворі, як джерело невиліковних, заражених мутованими палочками Коха, повинні обов’язково ізольовуватися у протитуберкульозні стаціонарні відділення для лікування, а у Бахмацький тубхоспіс - для довготривалого догляду за ними, де доступніша медична допомога та кращий інфекційний контроль.



Акцентую! У стаціонарних протитуберкульозних відділеннях, у КНП «Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб», у м. Чернігові повинні лікуватися такі хворі, допоки захворювання піддається лікуванню, а у Бахмацькому тубхоспісі повинні доглядатися пожиттєво інкрабельні туберкульозні хворі, бути ізольованими, як джерело невиліковного туберкульозу, більшість із яких безхатченки та одинокі.



Згадані пропозиції підтримує головний фтизіатр України, академік Ю.І.Фещенко.



Звідси, прошу кожного із вас підтримати мою переконливу пропозицію: «Залишити Бахмацький тубхоспіс, як стратегічно важливий та функціонально доцільний структурний підрозділ КНП «Чернігівський обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб» для захисту здоров’я, прав та гідності тяжкохворих та помираючих від туберкульозу людей». Невиліковні туберкульозні хворі теж мають право гідно доглядатися та помирати.



Отже, неприпустимо ліквідовувати Бахмацький тубхоспіс, а можливе у ньому часткове, у виважених межах, скорочення кількості хоспісно-паліативних ліжок та кількості медичних працівників.



М.П.Шимко,

завідувач, депутат Чернігівської

обласної ради VI скликання