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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Актуальна тема Опубліковано: П'ятниця, 03 квітня 2020, 12:39

Вони це зробили, зробили вночі, таючись. Зняття мораторію на продаж землі приголомшило багатьох. І ніякого референдуму, ніяких узгоджень з фахівцями. Навіть всупереч здоровому глузду, адже у світі економічна криза, планету терзає пандемія, чи це найзручніший час для прийняття доленосних рішень. Усе летить у прірву, чи це найкращий момент продавати землю – нашу єдину цінність, яку ще не зуміли видурити, як це сталося з промисловістю.



У час карантину спілкування обмежене, але все ж вдалося поговорити з кількома знайомими, всі обурені. У подорожі за буханцем, обмовився із літньою сусідкою. Її запитання: „Так що, нас продали!?” – поставило мене у ступор.



А й справді, чи не продали нас?



Борис Бобришев

Від редакції: І чи не занадто дешево?