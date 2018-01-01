Company Logo

Меню сайту

Останні публікації

Гороскоп на сьогодні

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
свіжі новини

Останні коментарі

  • А мені, як пішоходу, набридли ваші маневри посеред вокзалу, а щоб не чекати триклятий переїзд, пропоную ...

    Детальніше...

     
  • А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!

    Детальніше...

     
  • Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...

    Детальніше...

     
  • Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.

    Детальніше...

     
  • Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...

    Детальніше...

Головна Категорії статей Актуальна тема Чи не продали нас?

Чи не продали нас?

  • Друк
Рейтинг користувача:  / 0
ГіршийКращий 
Деталі
Категорія: Актуальна тема
Опубліковано: П'ятниця, 03 квітня 2020, 12:39

Вони це зробили, зробили вночі, таючись. Зняття мораторію на продаж землі приголомшило багатьох. І ніякого референдуму, ніяких узгоджень з фахівцями. Навіть всупереч здоровому глузду, адже у світі економічна криза, планету терзає пандемія, чи це найзручніший час для прийняття доленосних рішень. Усе летить у прірву, чи це найкращий момент продавати землю – нашу єдину цінність, яку ще не зуміли видурити, як це сталося з промисловістю.


У час карантину спілкування обмежене, але все ж вдалося поговорити з кількома знайомими, всі обурені. У подорожі за буханцем, обмовився із літньою сусідкою. Її запитання: „Так що, нас продали!?” – поставило мене у ступор.


А й справді, чи не продали нас?


Борис Бобришев

Від редакції: І чи не занадто дешево?

Пошук по сайту




© 2007-2018 Бахмацька газета "Порадник"
При повному чи частковому використанні інформації, розміщеної на веб-сайті, посилання на poradnik.org.ua обов'язкове