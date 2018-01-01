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Головна Категорії статей Актуальна тема Важно не паниковать!

Важно не паниковать!

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Категорія: Актуальна тема
Опубліковано: Четвер, 07 травня 2020, 12:23

Тему короновируса затрагивают не только радио, телевидение и газеты, ее непременно затрагиваем в телефонных разговорах, в личных встречах. Многих смертоносная хворь повергла в откровенный ступор. Но есть исключения, и это даже не отдельные личности, а целые государства. Не стану упоминать в этом списке одиозную Северную Корею. А вот об успешной европейской Швеции должен упомянуть. В Швеции не считают коронавирус чем-то более опасным чем традиционный грипп, здесь не стали подвергать свое население коронавирусному психозу. Так открыты торговые центры, бары, рестораны, образовательные и дошкольные учреждения, офисы компаний, продолжают работу фабрики и заводы. Швеция не заблокировала население и экономику в связи с появлением нового вируса и, если Швеция выстоит, то покажет, что «вирусные» пугалки являются сфабрикованной ложью. Окажется, что вирусная истерия намеренно раздувается, а Швеция станет лакмусовой бумагой в этой намеренно нагнетаемой панике и волны страха.


Этой позиции придерживается и президент соседней Беларуси Александр Лукашенко, отказавшийся следовать в фарватере раздувания истерии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). У соседей продолжается привычная жизнь без карантина.


Не менее показательный пример Индии, в частности города Мумбаи, где плотность населения (по состоянию на 2011 год) 21 665 чел./км2, тепер еще выше. Учитывая крайне низкий уровень санитарии, здесь согласно логике ВОЗ уже никого не должно оставаться в живих. На самом деле почти из 15 миллионов умерли менее полусотни заболевших.


Понимаю, что пандемия еще не окончена, что окончательные выводы делать преждевременно, потому не имею права расслаблять наших читателей в части рекомендаций по предупреждению заражения. Продолжаем носить медицинские маски, тщательно моем руки, не спешим лобызаться при встречах, но все же не паникуем. Придет время, узнаем о происходящем много интересного. Подобное в жизни человечества случалось и ранее. И это повод обратиться к научному сотруднику Батуринского НИКЗ “Гетьманська столиця” Николаю Тереху, чтобы исследователь прошлого поделиться информацией о известных случаях заражения территорий в былые годы.

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