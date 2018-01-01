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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Актуальна тема Опубліковано: П'ятниця, 11 вересня 2020, 10:00

У попередньому випуску звернув увагу на „ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ”, звідки дізнався, що з початку року в районі померли 418 осіб, а народилося 111. Арифметика невтішна, бліда з косою перевідує Бахмаччину вчетверо частіше, ніж гостює у нас лелека, що обдаровує немовлятами. Згадалося давнє інтерв’ю з Ніною Микитівною Бурою, (на жаль, вже покійною). Акушерка з Гайворона розповідала про народжуваність у селі. У повоєнні роки одних лише гайворонських немовлят прибувало за рік понад 50!



Ось значуща проблема, а депутати переймаються котами та собаками. Що тоді дивуватися собачому життю.



Борис Бобришев