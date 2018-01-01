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А де ж конкретні Факти???За Вами теж є "сліди"!
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Поясню, чому не можна зловживати відносними величинами. Наприклад, у селі проживало 2000 осіб, і ...
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Внесено всі запити.Так що не хвилюйтесь. В Укрзалізниці не хвилюються.Їм начхати на проблеми народу.
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Таких марусь треба виставляти на показ з фотографією 18*24,щоб люди знали своїх "героїв".Про які ...
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- Категорія: Актуальна тема
- Опубліковано: П'ятниця, 11 вересня 2020, 10:00
У попередньому випуску звернув увагу на „ДЕМОГРАФІЧНУ СИТУАЦІЮ”, звідки дізнався, що з початку року в районі померли 418 осіб, а народилося 111. Арифметика невтішна, бліда з косою перевідує Бахмаччину вчетверо частіше, ніж гостює у нас лелека, що обдаровує немовлятами. Згадалося давнє інтерв’ю з Ніною Микитівною Бурою, (на жаль, вже покійною). Акушерка з Гайворона розповідала про народжуваність у селі. У повоєнні роки одних лише гайворонських немовлят прибувало за рік понад 50!
Ось значуща проблема, а депутати переймаються котами та собаками. Що тоді дивуватися собачому життю.
Борис Бобришев
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