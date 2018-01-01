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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Актуальна тема Опубліковано: П'ятниця, 02 жовтня 2020, 14:44

Ніколи стільки не брешуть,

як під час війни, після

полювання і напередодні

виборів.

Отто Бісмарк



Нещодавно серед знайомих зайшла розмова про перспективи відкриття у Бахмачі потужного олійного комбінату і навіть були названі прізвища тих, хто замовив і фінансуватиме будівництво. Більшість присутніх цю новину сприйняла скептично. Згадали, як напередодні кожних виборів вже „з’являлися” новобудови – пригадуєте, обіцяли звести швейну фабрику і завод по виробництву біопалива, ще „відкривалися” підприємство по переробці сміття і низка інших надуманих виробництв. Тих об’єктів так і не дочекалися, тож негативна реакція земляків має пояснення. Мабуть, і автор приєднався б до скептиків, але ще влітку мав цікаву розмову з обізнаним фахівцем - організатором проєкту В.М.Хоменком.



Від Володимира Миколайовича стало відомо про масло-екстракційний завод - в перспективі аграрно-енергетичний комплекс, який в майбутньому відіграватиме містоутворюючу складову проєкту. З цікавістю дізнався, що активним учасником цього процесу був народний депутат України В.М. Давиденко. До перспективного задуму доєдналися народний депутат Борис Приходько, керівник ТОВ «КРОК-2014» Дмитро Дудко, керівник ФГ „Бахмацьке” Ігор Булах.



Подивували масштаби – більше 50 підприємств і організацій беруть безпосередню участь у цьому творчому багатогранному процесі проєктування. Тут проходження експертиз, узгодження, вибір постачальників обладнання, матеріалів, складних інженерних конструкцій і електронних схем повної автоматизації процесу експлуатації.



Аби бути більш предметним і, виконуючи обіцянку дану скептикам, добув інформацію про технічні особливості і майбутні виробничі потужності. Пуск першої черги заводу забезпечить переробку 1000 тонн насіння соняшнику на добу. Із введенням другої черги, передбачене збільшення потужності до 2000-2400 тонн.



Уже відведена територія під будівництво, включаючи будівлю головного корпусу, висотою від 18 до 21 м, площею близько 4-х га під одним дахом.



Передбачене зведення теплової електростанції, потужністю 14 МВт, що працює на біопаливі (лузга соняшника, тріска, інші відходи біомаси) і повністю забезпечує потребу комплексу в електроенергії, опаленні і технологічному парі.



Показово, що технологічна схема розроблена спільно з фахівцями Чехії, які передбачили можливість підключення ТЕЦ до енергосистеми, з метою продажу на енергоринок надлишку електрики, виробленої на альтернативних видах палива за «зеленим тарифом». Що надасть додатковий прибуток.



Проєктом узгоджена перспектива будівництва на прилеглій території заводу по виробництву із сої і соняшнику, так званого «ізоляту» - цінної білкової продукції, що має необмежений попит на світовому ринку.



Завод-гігант потребуватиме буріння глибоководної високодебітної артезіанської свердловини та будівництва очисних споруд, вирішені питання газопостачання, прокладання залізничних колій.



Отриманий редакцією матеріал занадто об’ємний, щоб подати в повному обсязі. Як пересічний мешканець міста прикинув, скільки моїх земляків знайдуть тут роботу. Вище згадував про ”містоутворюючу складову проєкту”. Фахівці висловили впевненість, що підприємство буде служити сталому розвитку нашої територіальної громади, що дає право сподіватися у найближчому майбутньому відновленню Бахмацького району.



Зверну увагу читачів, напередодні виборів деякі кандидати на голову територіальної громади, які абсолютно не володіють суттю питання і не мають ніякого відношення до організації проєкту, називають себе учасниками, а то й інвесторами і реалізаторами, обіцяючи задіяти новобудову вразі їх обрання на посаду голови Бахмацької територіальної громади, вмить зробилися генеральними директорами.



Насправді йдеться про багаторічну роботу, виконану колективом професіоналів на чолі з передчасно загиблим народним депутатом України В.М. Давиденком. Саме з метою вберегти дітище, закладене її чоловіком, зцементувати створену ним команду і продовжити його наміри, йде у депутати вдова покійного Людмила Давиденко. То ж думайте.



Борис Сєдач