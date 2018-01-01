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Гартуймося!
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- Категорія: Актуальна тема
- Опубліковано: П'ятниця, 20 листопада 2020, 16:39
Думка серед пересічних громадян стосовно COVID-19 перебуває на протилежних полюсах – одні цю недугу вважають неіснуючою, інші з приводу коронавіруса впадають у паніку. Перші ставляться до загрози зараження ледь не з бравадою, їх опоненти майже не виходять з домівок, незліченну кількість раз миють руки з милом, обробляють і долоні, і дверні ручки, і предмети, до яких торкалися, антисептиками. Маски, рукавички і захисні окуляри – належність у більшості з них. Останні, здається, зайве перестраховуються, але до них ставлюся з більшою повагою, ніж до відчайдухів, бо загроза все ж існує. Вони вболівають за своє здоров’я, але таким чином убезпечують і наше.
Тільки-но слухав трансляцію спортивної передачі. Неприємну новину для футбольних вболівальників повідомило суспільне радіо – із-за позитивних тестів на COVID-19 у кількох наших гравців скасовано матч команд України і Швейцарії. З футболом якось утрясеться, а як бути із наростаючими темпами зараження на коронавірус у нашій області. Статистика вельми не втішна.
„За даними Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА станом на 17 листопада в області зафіксовано рекордна кількість нових випадків COVID-19 – 563. Захворювання виявлено у 145 чернігівців, 126 ніжинців, 68 жителів Ніжинського району, 63 – Козелецького, 39 – Бобровицького та у 32 – Семенівського. Двадцять інфікованих у Носівському районі, 17 у Новгород-Сіверському, тринадцять у Ріпкинському...”- Telegram-канал назвав ряд інших районів. Слава Богу, Бахмаччина серед них не згадана, щоправда, це не значить, що у нас ця зараза відсутня повністю. Може, завдячуючи отим „панікерам” і просто відповідальним і дисциплінованим нашим землякам, хто дотримується карантинних заходів, пошесть не поширилася, як у наших сусідів.
Симптоми коронавіруса відомі вже практично всім. Це висока температура, сильний кашель, втрата смаку і запаху. Однак хвороба не завжди починається за схожим сценарієм і протікає по різному. Загартовані переносять COVID-19 легше, а трапляється, і не помітно для себе.
Отже, здоровий спосіб життя – найнадійніший і найдешевший спосіб уберегтися від недуги. Гартуймося, це знадобиться усе життя.
Сергій Дорошенко
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