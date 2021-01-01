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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Актуальна тема Опубліковано: П'ятниця, 20 листопада 2020, 18:19

Два дні, 16 і 17 листопада, під Кабміном і Верховною радою України тривав Податковий майдан. Малий бізнес, підприємці (або як їх часто називають ФОПи) відстоювали свої права. І хоча, більшість телевізійних ЗМІ, не без участі своїх господарів-олігархів, зовсім не приділила цьому увагу, або значно скоротила вимоги підприємців лише до відміни Карантину Вихідного Дня, акція ФОПів поки що лише частково досягла своєї мети. Закон, що пропонував Гетьманцев (прийняти для більшості підприємців-єдинщиків 2-4 груп тотальну фіскалізацію з касовими апаратами з 01/01/2021, ведення повноцінного бухобліку, тощо) не прийняли. Але боротьба лише починається.



Підприємці об`єдналися в соціальних мережах, вайбері та телеграмі в потужні групи з назвою #SAVEФОП-Україна та зібралися в Києві для відстоювання свого права на працю, яке гарантує Основний Закон України – Конституція. Більше 20 тисяч учасників зі Львову, Хмельницького, Одеси, Харкова, Тернополя, Кропивницького та багатьох інших міст України пікетували Верховну Раду України 17 листопада. Але ще більша сила підприємцям потрібна 4 грудня у Києві, адже саме на цю дату призначили повторний розгляд цього питання.



На цей час в групі #SAVEФОП–Україна у вайбері більше 34 тисяч учасників. Ось, здається, найвлучніший з коментарів:



«Нас сьогодні було більше 20 000 - і відразу ситуація почала переламуватися на нашу користь. На користь кожного українця, а гетьманці та зелені чоловічки отримали потужний удар. Наступного разу нас повинно бути в рази більше! Якщо нас буде 100 000, то це буде нокаут нашим ворогам. Зараз завдяки об’єднанню #SaveФОП-Україна, ми, підприємці, стаємо реальною силою, з якою доведеться рахуватися будь-якій владі. РРО та тотальна фіскалізація, це тільки перша і найважливіша проблема, яку ми повинні вирішити. Після цієї перемоги, ми, ставши потужною силою, будемо вирішувати й інші наші проблеми, такі як карантин, «кешбек», держпраця та інше.



Приєднуйтесь, будьте активнішими і ми побудуємо Україну з найкращими умовами для ведення бізнесу у світі, від злодійкуватих, продажних і залежних від олігархів політиків нам цього ніколи не дочекатися, потрібно робити все самим.



Об’єднуємося, мобілізуємося і ПЕРЕМАГАЄМО! »



То ж, шановні друзі - підприємці Бахмаччини, приєднуйтеся до груп #SAVEФОП–Україна у соціальних мережах та месенджерах, бо 4 грудня у Києві вирішальна (можливо, не остання) битва за право на вільну працю!



Олег РУБАН, редактор



Петиція до президента про скасування Карантину Вихідного Дня у перший же день набрала 25 тисяч необхідних голосів (додайте і свій голос):

https://petition.president.gov.ua/petition/108562



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