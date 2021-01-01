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Деталі Категорія: Актуальна тема Опубліковано: П'ятниця, 27 листопада 2020, 14:44

Депутатам Бахмацької міської ради,

Бахмацькому міському голові Шимку П.М.

Звернення



Ми, приватні підприємці Бахмаччини (ФОП), так званий мікробізнес, звертаємося до вас з проханням підтримати на сесії міської ради і направити це звернення до Кабінету Міністрів України, до Верховної Ради України, до Народного депутата України по 208 виборчого округу Гунька Анатолія Григоровича.



Ми, підприємці Бахмаччини, звертаємося до Вас за допомогою у нашій боротьбі за збереження спрощеної системи оподаткування.



З 1.01.2021 вступають в силу Закони 128-IX і 129-IX, які під виглядом детінізації ведуть до знищення спрощеної системи оподаткування.



Касові апарати повинні бути у всіх ФОП 2-4 груп, а також у всіх ФОП, які торгують товарами з «груп ризику» (автозапчастини, текстиль і все, що містить текстиль, побутова техніка та ін.). Вартість касового апарату та принтеру - від 10000 грн, вартість щомісячного обслуговування - до 1000 грн, необхідно винаймати бухгалтера. Перша група, яка торгує в тому числі продуктами, на ринках, з контейнера, ларька, павільйону, що має стіни і вхід, відповідно до податкового кодексу буде переведена на 2-у або загальну систему. Пропозиція вести облік на телефоні не витримує жодної критики – безкоштовне програмне забезпечення складне і незрозуміле. А що робити, коли смартфон «заглючить», вийде з ладу або буде втрачений? Як друкувати з нього чеки і ще безліч питань без відповіді?



Усі товари, згідно запропонованих проєктів Законів, повинні бути внесені в РРО за кодами УКТЗЕД відповідно прибуткових документів, що унеможливлює торгівлю товарними залишками без цих кодів, їх просто неможливо буде ввести.



На усі товари необхідні прибуткові документи і повний облік руху ТМЦ, за помилки - великі штрафи. Штрафи передбачені за будь-яку помилку, навмисну або ненавмисну. Також набирає чинності закон 367-IX, згідно з яким за відсутності документів, що підтверджують походження товару, штраф 51000,00 грн за кожну одиницю товару (ст 15 п 2). У разі повторного порушення протягом 3-х років штраф 102 000,00 грн.



Це фактично означає знищення спрощеної системи оподаткування, на якій ми працювали багато років.



З 1 січня нам необхідно наймати бухгалтерів та нести повну відповідальність власним майном за найменші порушення касової дисципліни та інші порушення, які податкова знаходить при кожній перевірці. Ми не зможемо оприходувати власні товарні залишки на 31 грудня 2020 року та вимушені будемо викинути їх на смітник. Ми не зможемо працювати у такому режимі, і частина нас закриється, а частина перейде у тінь, неминуче здорожчання цін на 20-30 відсотків . Нам не буде чим годувати наші сім’ї та платити податки. Частина підприємців буде змушена закрити власну справу, інша - перестане платити податки, що суттєво скоротить доходи місцевих бюджетів. Частина виїде з країни. Врешті–решт це призведе до економічного колапсу країни.



За економічними розрахунками, це не приведе до підвищення надходжень у державний бюджет, а, навпаки, вони скоротяться. Виграють від тотальної фіскалізації тільки виробники РРО та великий рітейл.



До порядку денного Верховної Ради було внесено декілька законопроєктів, котрі врегульовують нашу проблему, але й декілька, що навпаки її поглиблюють. Тому ми Вас дуже просимо підтримати розроблені у співпраці з рухом «Save ФОП» законопроекти 3853-1(2) (3853 – 1 в пріоритеті) та 3993, за всі інші законопроекти з номером3853, зокрема 3853(Д), просимо Вас НЕ ГОЛОСУВАТИ. Ситуація швидко змінюється, тому ми просимо Вас звертати увагу на позицію неполітичного руху з захисту наших прав SAVЕ ФОП на підтримку законопроектів на наш захист.



Ми наперед вдячні всім народним депутатам, що проголосують ПРОТИ законопроєкту Гетьманцева 4313Д, вдячні ЗА підтримку винесення в зал 3853(1).

З повагою та надією на допомогу

приватні підприємці Бахмаччини.