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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Актуальна тема Опубліковано: П'ятниця, 04 грудня 2020, 12:33

Податкові «нововведення» влади у середовищі Бахмацьких приватних підприємців (ФОПів) обговорювалися жваво. Ніхто з підриємців, з ким зустрічалася ініціативна група, не були згодні з тотальною фіскалізацією, введенням касових апаратів з 1/01/21, гігантськими штрафами за можливі помилки, втратою залишків товару, які напрацьовувалися роками… Результатом обговорення стало звернення до уряду, Верховної Ради, депутата від 208 округу Гунька А.Г., підписане двома сотнями бахмацьких підприємців. До речі, велике спасибі бахмацьким депутатам за підтримку звернення, прийняте на сесії.



Та, звісно, надії, що нардепи прочитають наше звернення, почують думку ФОПів і просльозяться - майже немає, тому вирішили їхати до Києва – підтримати Всеукраїнську акцію SaveФОП Україна, яка проходила 1 грудня під стінами Верховної Ради і Кабміну.



Виїхали рано – збір о 4.30, та ФОПам не звикати рано вставати на роботу. І хоча сподівалися на більшу кількість бажаючих (можливо, погода далася взнаки – з вечора місто геть засипало снігом), з Бахмача три десятки ФОПів виїхали власним транспортом. До Києва доїхали без пригод. Залишили автівки на в`їзді до Києва, взяли свій реквізит - прапори, дудки, манішки і на метро добралися до Хрещатика.



Ну що сказати - такої кількості люду ми не бачили зроду в житті. 60 тисяч ФОПів в одному місті – сила, з якою можновладці повинні рахуватися! Кажуть, наша колона розтяглася на шість кілометрів! Йшли ходою до Верховної Ради, спускалися до стадіону «Динамо», проходили по Хрещатику, йшли мимо офісу Президента і знову до ВРУ.

Дуже багато людей було з Чернігівської області, приємно було бачити колег з Корюківки, Мени, Чернігова. Стояли пліч-о-пліч з конотопчанами. Що сподобалося – культурне відношення один до одного, гаряча підтримка киян (хоча ми перекрили рух Урядовим кварталом на кілька годин), ніяких ексцесів з правоохоронними органами (всі бачимо, що твориться в сусідній Білорусі), чистота і порядок на вулицях. Головна ідея мегаходи ФОПів – ми згодні платити податки, але проти мегаштрафів за дрібні помилки - тому потрібно зберегти спрощену систему оподаткування!



На жаль, депутати лише частково нас почули – відстрочили на рік введення РРО для деяких видів діяльності ФОПів, тому наступна наша зустріч у Києві не за горами.



Наша боротьба триває! Але наступного разу у Києві нас потрібно втричі більше - долучайтеся до наших лав!



Бахмацький актив підприємців малого бізнесу «SAVEФОП»