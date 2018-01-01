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Будем осторожней!

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Категорія: Актуальна тема
Опубліковано: П'ятниця, 11 грудня 2020, 11:25

Ледовая обстановка на улицах города напомнила разговор с врачом-травматологом Александром Михайловичем Вязовцом. Он утверждал, что львиная доля наших увечий, производственных и бытовых травм, падений – результат собственной беспечности. Вместе с тем, прдостерегал, что многое на ответственности должностных лиц, кто отвечает за технику безопасности на предприятиях, за порядок на улицах. Вынашивал идею создать «травматологическую» карту города, отмечая на ней красными флажками места, где бахмачане чаще всего попадают в беду. Он уже тогда имел представление о «красных» участках. Такими были переходы через железнодорожные пути возле автошколы и дистанции лесозащиты, на станции Бахмач-Гомельский. О Бахмаче-Киевском упоминал особо, как месте травм со смертельным исходом. Гололед – разбрасывал воображаемые флажки по всему городу – переломы рук и ног, вывихи, ушибы, сотрясения. В те дни возле его кабинета в поликлинике было не пройти, а в рентген-кабинет тянулась очередь.


Карту, насколько знаю, Александр Михайлович создать не успел – земля ему пухом, а проблема осталась. Она особенно обострилась, когда в декабре к нам «неожиданно» пришла зима. Сетовать на чью-то нерадивость - проку мало, потому вспомнил навещевание усопшего Доктора о собственной беспечности и стараюсь быть осторожней. Потому обращаюсь к читателям «Порадника», не отправляйтесь в рискованные прогулки без особой надобности. Не дай, Бог, беды, к вашим гипсу и костылям пристанет еще и коронавирус, забот не оберешься. Побережемся, весна все же придет, тогда и находимся.

Семен Кравцов

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