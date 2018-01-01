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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Актуальна тема Опубліковано: П'ятниця, 25 грудня 2020, 13:27

Просто уявіть собі, що ви живете в Пирятині. Роботи немає. А якщо і є, то зарплата 5 тисяч гривень – за щастя. Уявіть, що були на заробітках у Польщі і трохи заробили. Але ж хочеться бачити, як ростуть твої діти! Реєструєте ФОП, позичаєте грошей у родичів і вкладаєте в маленький магазинчик тут, у Пирятині. Без шику, але свої 10 тисяч гривень в місяць він приносить. Ти дома, з дітьми, жінкою, друзями. Ніби все налагоджується. Але настає березень 2020 і тебе закривають на карантин. Хоча де в березні той Пирятин і де коронавірус?!! Президент у телевізорі обіцяє підтримку, організовує штаб. Твоїми проблемами займаються кращі люди країни: Єрмак, Гетманцев, Степанов, Ляшко...



Але проходить день за днем, а грошей нема. У родичів теж нема, і вони просять повернути борг. А тобі нічим. Бо ти живеш у Пирятині й роботи тут немає. І ти ховаєш очі від тих, кому ти винен, перепозичаєш кожен місяць ті копійки, щоб розрахуватися то з одним, то з іншим. А твої діти їдять одну картоплю.



Проходить місяць за місяцем і ось тобі новина від уряду: а купи но ти, хлопче, ще й касовий апарат! І ніби правильна річ, але ж як невчасно! Бо грошей не просто нема, а нема зовсім. І ти їдеш у Київ шукати правди. Але замість правди отримуєш від своїх слуг сльозогінного газу в пику і палкою по спині.



Це була коротка замальовка з життя народу, якому «служить» Зеленський і його «слуги». Тому, кияне, якщо сьогодні вас роздратували затори і ви не до кінця розумієте, чого хочуть ФОПи, зробіть паузу «на подумати», перед тим, як писати гнівні пости у фейсбуки. Жити вони хочуть. Просто жити.



Сергій Марченко



P/S. А Бахмацькі підприємці разом з представниками руху «SaveФОП-Україна» 22 грудня знову у Києві, на Майдані. Рухаються по колу: Верховна Рада, Адміністрація Президента, Кабмін. Цього разу додалася нова «локація»: Палац «Україна», де виступає з концертом студія «Квартал-95».

Невже це коло поневірянь ФОПівців замкнуте?