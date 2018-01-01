/ 0 Рейтинг користувача:/ 0

Гірший Кращий

Деталі Категорія: Актуальна тема Опубліковано: Четвер, 31 грудня 2020, 10:15

У понеділок, 28 грудня, мала відбутися сесія обласної ради. Це була ще одна спроба відродити роботу колегіального органу, від діяльності якого залежить повноцінне життя Чернігівщини. Особливі надії на роботу сесії покладав Микола Павлович Шимко – завзятий борець за права своїх земляків на фронті надання медичних послуг. Мало розглядатися важливе питання створення Бахмацької лікарні-хоспісу для важкохворих, що пов’язане із змінами, викликаними новими відносинами зі створенням Бахмацької ОТГ.

Домовилися, що Микола Павлович відразу ж поділиться результатом, не сумнівалися, що буде він позитивним. На жаль, політичні партії „Батьківщина”, „Наш край”, ОПЗЖ, „За майбутнє”, „Європейська солідарність” знову бойкотували проведення сесії, не забезпечивши явку своїх депутатів.



Новина неприємна, дивує, що такі різні за програмами політичні партії дружно „ставлять палки у колеса” роботі обласної ради. Конструктиву від цього годі чекати, а нерозв’язаних питань ціла низка. Не найкращий подарунок до прийдешніх свят.



Борис Сєдач