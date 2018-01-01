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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Актуальна тема Опубліковано: Понеділок, 12 квітня 2021, 13:36

Еще и сейчас вспоминаю скучные стены палаты №3 с внутренним трепетом, как бы ещё раз испытывая симптомы былого недуга. Ещё там, на больничной койке, привлекло внимание, что на излечении пребывали супружеские пары. Три из них связаны с нашей палатой.



На соседней койке томился Григорий Сергеевич. Был крайне слаб. Предположил, что он бывший пожарник или охранник – проснувшись ночью, часто находил его сидящим в постели. После оказалось, что у него довольно „мирная” профессия, с которой и ушел на пенсию. Сосед был довольно немногословен. Услышал от него не более двух десятков слов.



Удивляло, что у него не было денег, но лекарства получал, покупку финансировала жена, руководя процессом с одной из палат. Он казался таким зависимым от супруги, что успел пожалеть бедолагу. Образ его жены ассоциировался с известным сказочным персонажем – хозяйкой домика на куриных ножках. Через несколько дней она все-таки появилась в нашей палате, сразу же развеяв превратное представление о себе.



Оказалось, предательский вирус лишил её сил, чтобы добраться к супругу. В день первого визита еще и сама не твердо стояла на ногах, но все внимание было обращено к мужу. Сосед тут же сменил майку на свежую, был умыт и побрит. Чуть не с ложки накормлен домашней едой. Воцарился порядок на тумбочке и в ней самой. Но главное, Григорий Сергеевич стал преображаться на глазах. Дело вовсе не в чистом белье и выбритых щеках – больной повеселел, явно стало улучшаться здоровье. Дня через три его сатурация кислорода показала 100% - рекорд палаты.



Это наблюдение подтолкнуло присмотреться и к Николаю Николаевичу – нашему благодетелю. Он первым отправлялся позвать сестру, когда иссякала капельница, присматривал за Григорием Сергеевичем, который время от времени порывался отправиться в коридор с подсоединенным концентратором кислорода или системой. Тепер догадываюсь, его живость не от молодости – он самый молодой, только готовится в пенсионеры. Его прогрессирующее выздоровление связываю с присутствием на этаже заботливой супруги.



Рассмотрим ещё случай. Николай Иванович поступил с двусторонним воспалением, хворь протекала тяжело. Терзали его то жар, то наоборот – озноб, и он тянул на себя все, чем мог укрыться. Впрочем, эти симптомы характерны большинству пораженных COVID-19. Еще его донимала тревога за супругу, которая осталась дома и которую через день поразил тот же вирус. Тогда в первой декаде марта вдруг вернулась зима – похолодало, завьюжило, заснежило. С котлом супруга никогда не имела дела, с техникой управлялся муж. Родня далеко, просить соседей купить продукты и лекарства неудобно – вдруг заразятся и они. Замкнутый круг. Наконец его Валентину „скорая” доставила в наш центр по борьбе с вирусом. Диво-дивное, процес выздоровления коснулся обеих, жена даже приходила в себя быстрее – выписались в один день.



Замечено, случившееся один раз – случайность, дважды – совпадение, а трижды – закономерность. Не берусь делать из изложенного глобальные выводы, но, бесспорно, поддержка родственника, друга, нашей второй половинки порой содействуют выздоровлению не менее эфективно, чем лекарства.



Впрочем, больничной койки лучше избежать. Начал выходить в люди. Удивляюсь беспечности многих из нас – ни масок, ни дистанции, ни опасений людных мест.



Ещё раз возвращусь к обращению народного депутата Анатолия Гунько. Пожалуйста, прислушайтесь:



- Звертаюся до кожного з вас. Давайте разом допоможемо нашим медикам, нашим мамам і татам, бабусям і дідусям, пацієнтам із зони ризику і не допустимо збільшення кількості випадків захворювання. Від цього залежить, чи зможуть лікарні прийняти всіх, чи вистачить персоналу, обладнання для тяжких хворих. Надягайте маски, не ходіть без потреби в людні місця, ретельніше за звичайне мийте руки і підтримуйте добрим словом наших медиків.



Борис Бобрышев