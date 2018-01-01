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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Актуальна тема Опубліковано: П'ятниця, 16 квітня 2021, 12:13

Незважаючи на те, що вже довгий час екологи та медики говорять про шкоду від спалювання листя, а законодавство України прямо забороняє його спалювати, мешканці міста та й населених пунктів громади не позбулися цієї шкідливої звички. Найчастіше спалювання залишків рослинності навесні та й восени супроводжується стійким гірким димом та пилом, який забивається в одяг та потрапляє в дихальні шляхи. Вам пощастить, якщо на вас просто залишиться запах диму. Однак, якщо у вас алергія – проблем зі здоров’ям не уникнути. А постійний контакт з димом – пряма дорога до хронічних захворювань.



У першу чергу варто пам’ятати, що спалювання листя найбільше шкодить тим, хто його палить, тобто людям та всім тим, хто вдихає цей дим. За підрахунками, при згоранні 1 тонни листя утворюється 9 кг мікрочастинок пилу, які під час вдихання осідають у дихальних органах людини, а також 3 кг чадного газу, який, зв’язуючись із гемоглобіном крові, блокує постачання кисню до тканин. Разом з димом вивільняються пестициди та радіонукліди. У тліючому без доступу кисню димі виділяється небезпечна хімічна сполука бензопірен, яка викликає онкологічні захворювання.



Вдихання диму зменшує опірність організму до інфекцій. «Подразнюваний димом епітелій слизової оболонки дихальних шляхів не здатен протистояти збудникам захворювань», – пояснюють у Національному екологічному центрі України (НЕЦУ).



Окрім цього, листя виділяє вуглекислий газ, що ще більше посилює парниковий ефект та веде до пришвидшення потепління клімату.



Згорання листя завдає непоправної шкоди навколишньому середовищу та мікроорганізмам. Адже вогонь знищує комах, потомство тварин, рослини, бактерії, мікроорганізми, які утворюють родючий шар землі. Внаслідок цього значно погіршується якість ґрунту, посилюються процеси ерозії і деградації земель, руйнується екосистема поля.



Прикро, та продовжуючи бездумно та безконтрольно спалювати на власних присадибних ділянках сміття, сухе листя та чагарники, тим самим провокуються масштабні пожежі у природних екосистемах. Такі пожежі швидко поширюються, особливо у вітряні дні, загрожують знищенню будівель та споруд житлового сектору, об’єктів господарювання, зелених насаджень та інше. На відкритій території в безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю до 4-х км за годину, а у вітряну – до 30 км; висота полум’я досягає 2-х метрів.



Викладені вище факти є непереборним доказом того, що спалювання рослинних решток несе численні загрози здоров’ю людини. Керуючись статтею 50 Конституції України, яка гарантує кожному безпечне для життя і здоров’я довкілля, кожен з нас має законне право боротися із спалюванням. Статті 16 і 22 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» забороняють спалювання листя. Відповідальність за порушення цієї норми передбачена статтею 77 адміністративного кодексу України.



За порушення Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та «Правил благоустрою, забезпечення чистоти, порядку утримання і прибирання вуличних, дворових територій, парків, скверів та додержання тиші в громадських місцях м. Бахмач» накладається штраф у розмірі від 340 до 1360 гривень.

Відділ житлово-комунального господарства та організації благоустрою виконавчого комітету