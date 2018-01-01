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Вакцинуємося!
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- Категорія: Актуальна тема
- Опубліковано: П'ятниця, 12 листопада 2021, 18:10
Минулими вихідними зустрів відразу двох деповців. Знайомі щось запально обговорювали. Дослухався, говорили про вакцинацію. Тема злободенна, з дозволу приєднався до бесіди. Вставив у розмову і свої «п’ять копійок», на що вислухав цілу лекцію про користь і необхідність щеплення, йшлося про Covid-19.
Дивувалися і шкодували, що українці до останнього не бралися за цю справу, тому і пожинаємо чергову пандемію. Це при тому, що у багатьох країнах світу масова вакцинація від коронавірусу набула обертів.
Здивувала їх обізнаність і досить вільне володіння специфічною медичною термінологією, хоча один електрик, а другий – верстатник. Поділився спостереженням.
- Ми тепер грамотні, - засміялися в унісон. – У депо нині читають лекції і вакцинують охочих. За нас взялися серйозно, і спасибі за це і адміністрації, і відділу кадрів. Он скільки хворих додається щодня, нас це тепер майже не стосується…
- Справді так. До нас завітали медики – спочатку сімейний лікар Богдана Іванівна Полянська, а пізніше і завідувачка центром первинної медико-санітарної допомоги Вікторія Олександрівна Петройтіс, яка тепер і опікується вакцинацією. Прибуває з медичними сестрами, це Людмила Володимирівна Котенко та Ірина Василівна Бабич.
У нас більше 450 працюючих, вже щеплено близько двох третин штату. Це не межа, плануємо вакцинувати всіх. Почали справу ще на початку вересня. Знаєте, процес щеплення все ж гальмувало багато пліток і суперечлива інформація, але медики допомогли розібратися в основних моментах і, як то кажуть, лід зрушив. Зараз у місцях щеплень шикуються черги, а у нас це робиться за лічені хвилини і, практично, без відриву від виробництва.
Борис Бобришев
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