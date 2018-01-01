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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Актуальна тема Опубліковано: П'ятниця, 19 листопада 2021, 10:37

День работников сельского хозяйства - профессиональный праздник не только тружеников села. Это торжественное событие коллективов предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья, пищевой промышленности, заготовительных и обслуживающих предприятий и организаций агропромышленного комплекса. Когда-то так и было, но промышленный сектор экономики уничтожен, и праздновать будут только аграрии. Вот они то на фоне потерь вызывают еще большее уважение.



Еще многое труженикам полей и ферм следует возобновить, улучшить, сделать заново. Но уже достигнутое - весомое основание снять перед тружениками села шапку. Как говорится, все познается в сравнении. Давайте же обратим наш взор в прошлое и сопоставим с днем теперешним. Остановимся на урожайности. Свеклосовхозовец Иван Курбацкий заработал Золотую Звезду Героя за урожай пшеницы. Сегодня 40-центнерным намолотом агрария не удивишь, вероятно, даже огорчишь. А тогда это был рекорд, как и 500 ц сладких корней с гектара. Ныне наши земляки радуют урожаями зерновых вдвое весомее. А кукуруза, при завидном в прошлом 34 ц с га, дает ныне 10 и даже более тонн на круг.



В том, что Черниговскоя область в последние годы выращивает и собрает зерна чуть больше 5 млн. тонн есть весомый вклад наших земляков.



В том же свеклосовхозе трудился еще один Герой - Константин Романь, который надаивал больше 6 тисяч литров молока от коровы. Сегодня это уже не рекорд, операторы машинного доения получают в полтора раза больше. Причем молоко доильных залов - высочайшего качества, востребовано для производства детского питания. И радует таким надоем не отдельная группа, а тысячное стадо.



Верну внимание читателя к полю. Поговорим о свекле, когда-то в районной газете «Радянське село» была популярная рубрика «Бахмаччина бурякосійна». В районе выращивались сладкие корни на тисячах гектаров, 350 ц на круг – считалось успехом. Свекловоды колхоза имени Ватутина первыми научились выращивать по 450, а вскоре и по 500. Учиться у халимоновцев приезжали со всей Черниговщины. Сегодня многие аграрии района накапывают сахарной свеклы по 800 и более центнеров с гектара.



Выше вспоминал Константина Романя, до сих пор память бережет имена Елены Башук и Любови Корж из Обмачево, Софии Масленок из Варваровки, Екатерины Пушенко из Песок, Натальи Слабченко из Рубанки – это тогдашние флагманы весомых надоев белопенной продукции. Одних с нами уже нет, другие живы и вспоминают энтузиазм молодости. Тритысячницами называли передовых доярок, организовывали в их честь праздничные огоньки, накрывали столы, вручали подарки и гостинцы. Теперь доят значительно больше и это не может не радовать, что свидетельствует о перспективности сельского хозяйства Украины. Многое растеряли в пути к независимости и демократии, но землепашество остается тем коньком, что выручает нас и сегодня. На фоне потерь достижения моих земляков вызывают еще большее уважение, и в их честь снимаю шапку. Ловлю себя на мысли, что наша Отчизна сильна не столько пушками, как зерном, сахаром, маслом.



С праздником, земляки - труженики полей, спасибо вам за хлеб и к хлебу.



Борис Таволга