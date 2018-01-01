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Деталі Категорія: Цікаво знати Опубліковано: П'ятниця, 21 травня 2021, 08:35

В Укрпошті триває передплата видань на ІІ півріччя 2021р.



Пропонуємо вам:



– широкий перелік цікавих друкованих видань - понад 1700 індексів загальнодержавних та понад 1500 індексів місцевих видань,

– вчасна доставка додому, в офіс або абонентську скриньку,

– можливість оформлення передплати “онлайн”,

– участь в розіграші подарунків акції «Я люблю передплату».



Для того, щоб стати учасником акції “Я люблю передплату” та взяти участь у розіграші побутової техніки необхідно:



– Передплатити одне або декілька видань вартістю від 100 гривень, щонайменше на 6 місяців, через листоношу або у своєму відділенні Укрпошти. Братимете участь у розіграші однієї з 24 –х мультиварок ROTEX!



– Передплатити одне або декілька видань вартістю від 100 гривень, щонайменше на 6 місяців, онлайн, на корпоративному сайті www.ukrposhta.ua. Берете участь у розіграші хлібопічки Tefal, блендеру Tefal, праски Saturn, мікрохвильової печі EXPERT!



Для найактивніших передплатників Укрпошта приготувала СУПЕРподарунок – електровелосипед.



Щоб стати нашим Суперпередплатником та позмагатися за електровелосипед необхідно:



• передплатити два та більше видань на одну особу вартістю від 100 гривень на період не менше, ніж на 6 місяців,

• надіслати копії (або фото) квитанцій та абонементу П-1 на електронну пошту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або на поштову адресу: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22, відділ передплати ЦАУ АТ «Укрпошта»,

• Написати на копії абонементу свій контактний номер телефону.



Суперпередплатником стане той, хто здійснить оформлення передплати максимальної кількості примірників видань однією особою з найбільшою сумою вартості видань (від 100 грн та більше), терміном не менше ніж на 6 місяців. Подарунок зможете отримати, лише надавши свій контактний номер телефону.



Акція “Я люблю передплату” триватиме до 25 червня 2021 року (включно). Учасниками акції можуть бути лише фізичні особи.



Розіграш подарунків відбудеться 21 липня 2021 року.



Зробіть подарунок своїм рідним та близьким, передплативши цікаві та корисні видання. Більше передплачених видань — вище шанс виграти електровелосипед!

До речі, індекс Бахмацького «Порадника» - 99265.



Вартість видання (на 6 міс) без вартості приймання передплати - 111.24 грн.