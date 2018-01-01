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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Цікаво знати Опубліковано: П'ятниця, 15 жовтня 2021, 10:07

Вже не пригадаю, коли вперше прочитав у «Пораднику» про низькі ціни у Конотопі. Якось скористався тією підказкою і час від часу добираюся електричкою до міста на Сумщині. Мені з хутора майже однаково, куди вирушати – у Бахмач чи у Конотоп. Виграю у часі в електричці, так добиратися до базару у Конотопі вчетверо ближче. А от ціни?! Диво-дивне, колись конотопці їхали на бахмацький ринок, тепер – навпаки. У них все дешевше, як на базарі, так і у торгівлі. Зайшов у тамтешній «АТБ» - розбігаються очі, асортимент значно багатший. Та ще більше вражають ціни, звісно, не даром, але ж помітно нижчі. Таке і у «Рибному», морська капуста по 40 грв за кг, коли у нас так було. Ліки теж дешевші, на окремих можна зекономити до півсотні за пачку пігулок. Базар – окрема розмова, дешевше все. Таке враження, що це не інша область, а інша держава.



Мені, пенсіонеру, однозначно вигідно вирушати за покупками у Конотоп, поки що залізниця возить безкоштовно.



Знову повертаюся до давніх публікацій. Подавалася пропозиція називати торгівельні заклади з нижчими цінами, але бажане так і залишилося не здійсненим. Все залежить від нас, читачів, ось подаю приклад. Підтримайте, давайте порівнювати ціни у магазинах, щоб орієнтуватися і не втрачати час і кошти. Останнє так важливо для людей похилого віку із жебрацькими пенсіями.



Юрій Вовкогон