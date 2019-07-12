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Деталі Категорія: Кримінал Опубліковано: П'ятниця, 03 квітня 2020, 11:36

Вироком Новозаводського районного суду м. Чернігова від 26.03.2020 обвинувачених, 1986 та 1990 року народження (один з них бахмачанин), визнано винними за спробу підпалу пам’ятника «Танк на честь визволителів м.Чернігова», встановленого на площі Перемоги в місті Чернігові (ч.3 ст.297 КК України).



Прокурором Чернігівської місцевої прокуратури в судовому засіданні доведено, що 12.07.2019 чоловіки, один з яких перебував у стані алкогольного сп’яніння, за попередньою змовою прибули до пам’ятника на честь радянських воїнів-визволителів м.Чернігова з метою його осквернення шляхом підпалу.



В судовому засіданні обвинувачені свою вину не визнали, оскільки, на їх думку, вони проводили акцію під назвою «Деокупація».



Суд врахував надані прокурором докази та прийшов до висновку про наявність у діях молодиків складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 297 КК України, а саме осквернення пам’ятника, спорудженого в пам’ять тих, хто боровся проти нацизму в роки Другої світової війни – радянських воїнів-визволителів, вчиненому з хуліганських мотивів, за попередньою змовою групою осіб.



Судом також враховано позитивні характеристики обвинувачених з місця проживання, відсутність попередніх судимостей, позицію прокурора щодо можливості виправлення обвинувачених в майбутньому без ізоляції від суспільства, та засуджено до покарання у вигляді 4 років та 6 місяців обмеження волі із встановленням іспитового строку у 3 роки одному з них, іншому – 4 роки обмеження волі із встановленням іспитового строку у 3 роки.



Чернігівська місцева прокуратура