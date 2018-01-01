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Злочини порноділків

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Категорія: Кримінал
Опубліковано: П'ятниця, 29 травня 2020, 10:56

Кіберполіція повідомила про виявлення кількох розбещувачів дітей, які виготовляли дитяче порно.


Фігуранти діяли у різних регіонах країни. До злочинної діяльності четверо фігурантів залучили 8 малолітніх дітей. Вилучено близько 6 тб. протиправного контенту.


Під час профілактичної операції під умовною назвою «Павутина», спрямованої на протидію поширення в мережі Інтернет порнографічної продукції, у тому числі з участю дітей, кіберполіцейські разом зі слідчими провели 54 обшуки в різних областях України. За результатами викрито осіб, які виготовляли та розповсюджували протиправний контент.


Зокрема на Волині кіберполіцейські задокументували протиправну діяльність 27-річного чоловіка, який з 2017-го року розбещував тепер вже 14-річного хлопчика. Свої дії зловмисник знімав на мобільний телефон. Створений протиправний контент розповсюджував на форумах в DarkNet. Наразі фігуранту оголошено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.


У Вінницькій області викрито 43-річного чоловіка, який вчиняв розпусні дії у відношенні власної малолітньої дитини та знімав усе на камеру. Далі порноконтент розповсюджував у загальному доступі мережі інтернет.


Крім цього, у Дніпропетровській області викрито зловмисника, який переховувався від органів досудового розслідування у місті Харків. Чоловік підозрюється у виготовленні та розповсюдженні порноконтенту з малолітніми.


До злочинної діяльності він залучив двох жінок, які надавали власних дітей, 12-ти, 11-ти, 10-ти та 9-ти років для створення фото та відео сексуального характеру. Горе-матерів затримали ще у грудні минулого року. Організатору злочинної діяльності оголошено про підозру, а також обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 161 тисяча гривень.


На Чернігівщині викрито 28-річного мешканця м. Бахмач, який створював та розповсюджував на закритих форумах та вебресурсах зображення порнографічного характеру за участі своєї 5-річної родички.


Також проведено відповідні заходи у Херсонській, Кіровоградській, Львівській, Закарпатській, Одеській, Запорізькій, Тернопільській та Рівненській областях. За результатами викрито осіб, які займалися розповсюдженням дитячої порнографії в мережі Інтернет.


За місцями мешкання усіх зловмисників проведено обшуки спільно зі слідчими підрозділами Національної поліції України та співробітниками прокуратури. Вилучено носії інформації, на яких зберігаються файли з протиправним контентом - загальний об’єм пам’яті 5 724 гб, комп’ютерну техніку, оптичні диски, фотоальбоми, мобільні телефони та інші речові докази. Розслідуються кримінальні провадження.


Окрім цього, скеровано до суду обвинувальний акт відносно 19-річного мешканця міста Києва, якого підозрюють в адмініструванні каналу в месенджері. Фігурант розміщував порнографічні матеріали за участю дітей та зґвалтування малолітньої дівчини.


Загалом за результатами проведених заходів встановлено 8 потерпілих віком від 7-ми до 14-ти років, які стали жертвами сексуальної експлуатації.


За матеріалами прес-служби
Департаменту кіберполіції Національної поліції України

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