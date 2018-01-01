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Деталі Категорія: Кримінал Опубліковано: П'ятниця, 29 травня 2020, 11:59

За принципової позиції Чернігівської місцевої прокуратури в порядку виконання судового рішення стягнуто з мешканця м. Чернігова до бюджету однієї з об’єднаних територіальних громад Чернігівської області 32 тис. грн.



Так, рішенням Деснянського районного суду м.Чернігова задоволено позов Чернігівської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі однієї з об’єднаних територіальних громад про стягнення 32 тис. грн. до жителя м.Чернігова, 1991 року народження, який проводив полювання в мисливських угіддях без посвідчення мисливця і дозволу на зброю, яке мало наслідком добування однієї особини дикої козулі віком до півроку.



Чернігівська місцева прокуратура