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32 тис.грн. - штраф за браконьєрство
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- Категорія: Кримінал
- Опубліковано: П'ятниця, 29 травня 2020, 11:59
За принципової позиції Чернігівської місцевої прокуратури в порядку виконання судового рішення стягнуто з мешканця м. Чернігова до бюджету однієї з об’єднаних територіальних громад Чернігівської області 32 тис. грн.
Так, рішенням Деснянського районного суду м.Чернігова задоволено позов Чернігівської місцевої прокуратури в інтересах держави в особі однієї з об’єднаних територіальних громад про стягнення 32 тис. грн. до жителя м.Чернігова, 1991 року народження, який проводив полювання в мисливських угіддях без посвідчення мисливця і дозволу на зброю, яке мало наслідком добування однієї особини дикої козулі віком до півроку.
Чернігівська місцева прокуратура
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