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Гірший Кращий

Деталі Категорія: Кримінал Опубліковано: П'ятниця, 03 липня 2020, 08:17

Українці масово виявляються на вулицях через афер, найчастіше страждають літні люди.



У злочинних схемах беруть участь працівники Мін’юсту, які за підробленими документами вносять дані до реєстру прав на нерухомість.



Шахраї знаходять самотніх пенсіонерів або порожні квартири і підробляють на них документи. Промишляють вони по всій країні.



Найчастіше в схемі бере участь реєстратор або нотаріус. Їм легко увійти в реєстр і внести дані. А ось обчислити винуватця в такому випадку проблематично.



До малозахищеним громадянам аферисти застосовують психологічне або фізичне насильство.



Також шахраї можуть відібрати квартиру, яка тривалий час пустує. Вони підробляють договір купівлі-продажу і продають житло на підставну особу, після угоду повторюють.



Експерти відзначають, що повернути нерухомість, яку перепродали кілька разів, уже практично неможливо.



Ріелтор дав поради українцям, як не потрапити на вудку аферистів і зберегти своє житло:



- Коли купуєте житло, зробіть виписку і дізнайтеся, хто і коли купував і продавав житло. Якщо житло за короткий період часу кілька разів перепродували, це може стати причиною для занепокоєння.



-Якщо у вас є родичі-пенсіонери, підтримуйте контакт, відвідуйте і розкажіть про те, що ніякі документи підписувати не можна. Пенсіонери, до яких часто приїжджають діти, за яких є кому постояти, рідше стають жертвами схем.



За матеріалами ІНТЕРНЕТ