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УВАГА! ШАХРАЇ!
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- Категорія: Кримінал
- Опубліковано: П'ятниця, 03 липня 2020, 08:17
Українці масово виявляються на вулицях через афер, найчастіше страждають літні люди.
У злочинних схемах беруть участь працівники Мін’юсту, які за підробленими документами вносять дані до реєстру прав на нерухомість.
Шахраї знаходять самотніх пенсіонерів або порожні квартири і підробляють на них документи. Промишляють вони по всій країні.
Найчастіше в схемі бере участь реєстратор або нотаріус. Їм легко увійти в реєстр і внести дані. А ось обчислити винуватця в такому випадку проблематично.
До малозахищеним громадянам аферисти застосовують психологічне або фізичне насильство.
Також шахраї можуть відібрати квартиру, яка тривалий час пустує. Вони підробляють договір купівлі-продажу і продають житло на підставну особу, після угоду повторюють.
Експерти відзначають, що повернути нерухомість, яку перепродали кілька разів, уже практично неможливо.
Ріелтор дав поради українцям, як не потрапити на вудку аферистів і зберегти своє житло:
- Коли купуєте житло, зробіть виписку і дізнайтеся, хто і коли купував і продавав житло. Якщо житло за короткий період часу кілька разів перепродували, це може стати причиною для занепокоєння.
-Якщо у вас є родичі-пенсіонери, підтримуйте контакт, відвідуйте і розкажіть про те, що ніякі документи підписувати не можна. Пенсіонери, до яких часто приїжджають діти, за яких є кому постояти, рідше стають жертвами схем.
За матеріалами ІНТЕРНЕТ
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