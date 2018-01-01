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Кримінальна хроніка: Алкоголь.Сварка.Вбивство
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- Категорія: Кримінал
- Опубліковано: П'ятниця, 27 листопада 2020, 11:06
23 листопада до поліції надійшло повідомлення про зникнення 34-річної жительки одного з сіл Коропського району.
31-річний співмешканець жінки заявив, що вона пішла з дому ще 17 листопада і досі не повернулася.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції.
Поліцейські опитали співмешканця зниклої жінки, який запевняв, що вона пішла з дому після телефонної розмови з невідомим. Сусіди та односельці розповіли поліцейським, що пара зловживає алкоголем. Між ними неодноразово виникали конфлікти. В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліція встановила, що 16 листопада пара вживала алкогольні напої. Між ними виникла сварка. Підозрюваний схопив сокиру та кілька разів вдарив нею жінку по голові. Після цього переніс тіло співмешканки на територію непрацюючої котельні і там покинув.
Зловмисник всіляко намагався заплутати слідство, однак зрештою зізнався у скоєному. Поліцейські розшукали тіло потерпілої та вилучили низку речових доказів з її оселі. На місці скоєння злочину поліцейські провели слідчий експеримент за участю підозрюваного. Його затримано, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Поліція розслідує кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), що карається позбавленням волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Триває досудове розслідування.
Поліція Чернігівської області
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