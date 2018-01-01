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Головна Категорії статей Кримінал Обвинувальний акт за фактом збуту наркотичних засобів передано до суду

Обвинувальний акт за фактом збуту наркотичних засобів передано до суду

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Категорія: Кримінал
Опубліковано: Вівторок, 01 червня 2021, 13:05

Ніжинською окружною прокуратурою здійснювалося процесуальне керівницво досудовим розслідуванням за фактом збуту наркотичних засобів (ч. 1 та ч. 2 ст. 307 КК України).
Установлено, що в січні 2021 року чоловік за місцем свого проживання в м. Бахмач, здійснив збут особливо небезпечної психотропної речовини - амфетаміну. Завдяки вжитим заходам чоловіка затримано на гарячому працівниками правоохоронних органів спільно з працівниками прокуратури.


Також під час санкціонованого обшуку за місцем проживання обвинуваченого виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб – каннабіс.


Зараз кримінальне провадження за фактом незаконного придбання та зберігання наркотичних засобів (ч. 1 ст. 309 КК України) та в незаконному збуті психотропних речовин (ч. 1 та ч. 2 ст. 307 КК України) скеровано до суду з обвинувальним актом.


Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.


Довідково: у разі доведення вини чоловіка йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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