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Обвинувальний акт за фактом збуту наркотичних засобів передано до суду
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- Категорія: Кримінал
- Опубліковано: Вівторок, 01 червня 2021, 13:05
Ніжинською окружною прокуратурою здійснювалося процесуальне керівницво досудовим розслідуванням за фактом збуту наркотичних засобів (ч. 1 та ч. 2 ст. 307 КК України).
Установлено, що в січні 2021 року чоловік за місцем свого проживання в м. Бахмач, здійснив збут особливо небезпечної психотропної речовини - амфетаміну. Завдяки вжитим заходам чоловіка затримано на гарячому працівниками правоохоронних органів спільно з працівниками прокуратури.
Також під час санкціонованого обшуку за місцем проживання обвинуваченого виявлено та вилучено особливо небезпечний наркотичний засіб – каннабіс.
Зараз кримінальне провадження за фактом незаконного придбання та зберігання наркотичних засобів (ч. 1 ст. 309 КК України) та в незаконному збуті психотропних речовин (ч. 1 та ч. 2 ст. 307 КК України) скеровано до суду з обвинувальним актом.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Довідково: у разі доведення вини чоловіка йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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